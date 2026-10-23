Grănicerii ucraineni ar putea efectua controale de frontieră pe teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor puncte de trecere comune. Subiectul va fi discutat în timpul vizitei premierului Vasile Tofan la Kiev, a anunțat ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.

Paun ROHOVEI, AMBASADORUL UCRAINEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Acest subiect se derulează, a fost convenit cu partea ucraineană și noi am acceptat acest lucru după ce pe teritoriul Ucrainei au fost distruse câteva puncte de trecere”.

Diplomatul a mulțumit autorităților de la Chișinău pentru că au permis continuarea controalelor la punctele de trecere de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, mecanismul ar putea fi aplicat în cadrul acordurilor privind punctele de trecere comune dintre cele două state.

Paun ROHOVEI, AMBASADORUL UCRAINEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Suntem recunoscători Republicii Moldova de a continua activitatea în acele zone de trecere a frontierei pe teritoriul Moldovei. Acest subiect este în discuție și este foarte real de a-l realiza în cadrul acelor proiecte de puncte de trecere comune dintre Ucraina și Republica Moldova. Avem de curând o vizită oficială a domnului prim-ministru la Kiev. Se va discuta acest subiect și, în afară de acesta, vor fi și alte subiecte foarte interesante, care țin de interesele noastre și în domeniul energetic și în cel al dezvoltării infrastructurii, care cu siguranță vor avea rezultat pozitiv”.

Punctul comun pe teritoriul Republicii Moldova, un pericol pentru țara noastră?

Întrebat dacă această soluție ar putea pune în pericol securitatea celor două state, ambasadorul a declarat că întreaga regiune este expusă riscurilor, având în vedere războiul din Ucraina. Totuși, acesta consideră că punctele de trecere de pe teritoriul Republicii Moldova nu ar urma să fie atacate intenționat.

Paun ROHOVEI, AMBASADORUL UCRAINEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Toată zona în care suntem și noi parte componentă e într-un pericol. Nu vreau acum să creez situație de frică, dar Republica Moldova se afla la granița unui stat cu război fierbinte. Punctele de trecere a Republicii Moldova se află pe un stat suveran, și nu cred că vor fi atacate intenționat, de asta și am găsit această soluție de un punct de frontieră comun”.

Rohovei a mai avertizat că riscurile de securitate din regiune sunt în creștere, în special din cauza intensificării atacurilor cu drone. Potrivit diplomatului, regiunea Odesa este expusă unor pericole mai mari, fiind atacată frecvent.

Organizarea controalelor pe teritoriul Republicii Moldova ar putea permite continuarea activității instituțiilor vamale și de frontieră, în condițiile în care infrastructura ucraineană a fost afectată de atacurile rusești.

Polițiștii de frontieră și vameșii moldoveni, retrași din patru puncte de control din Ucraina

Pe 20 octombrie, ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a anunțat că Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte cu Ucraina. Aceasta a mai precizat că autoritățile noastre poartă discuții cu Kievul ca grănicerii ucraineni să efectueze controlul comun, dar pe teritoriul țării noastre. Măsurile sunt luate pentru a-i proteja de eventuale atacuri aeriene, în contextul războiului din țara vecină.

Decizia a fost luată în urma mai multor atacuri rusești ale infrastructurii ucrainene, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Pe 5 octombrie, un polițist de frontieră a fost rănit în urma unui incident grav la punctul Palanca-Maiaki-Udobnoe.

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Când va merge Tofan la Kiev?

Premierul Vasile Tofan merge la sfârșitul acestei săptămâni în Ucraina, în încercarea de a obține gaz mai ieftin. Autoritățile poartă discuții intense cu cele de la Kiev, în condițiile în care țara vecină are producție proprie și un surplus de gaze. În paralel, autoritățile poartă discuții cu alte state pentru încheierea unor contracte mai avantajoase, pe fondul scumpirii gazelor naturale pe bursă.