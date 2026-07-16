O grenadă antitanc a fost găsită de polițiști în timpul unor percheziții desfășurate în raionul Căușeni. Muniția era ascunsă într-o construcție auxiliară din curtea unui bărbat de 57 de ani, care le-a declarat organelor de drept că o păstra încă din perioada războiului.pro

O grenadă antitanc de model RKG a fost descoperită de polițiștii din Căușeni în timpul unor percheziții autorizate, desfășurate în baza unei informații operative.

Grenada era ascunsă într-o anexă gospodărească

Potrivit poliției, muniția a fost găsită într-o construcție auxiliară din gospodăria unui bărbat în vârstă de 57 de ani.

Conform declarațiilor preliminare ale proprietarului, grenada ar fi fost păstrată încă din perioada războiului.

Obiectul exploziv a fost ridicat pentru expertiză

Polițiștii au ridicat grenada în condiții de maximă siguranță, aceasta fiind transmisă specialiștilor pentru efectuarea expertizei.

Organele de drept continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele cazului și modul în care obiectul exploziv a ajuns să fie deținut.

Avertismentul Poliției

Poliția reamintește că deținerea ilegală a armelor, munițiilor și materialelor explozive constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați ca, în cazul în care descoperă obiecte explozive sau muniții, să nu le atingă și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.