Guvernul a aprobat astăzi instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile, în contextul riscurilor privind aprovizionarea cu energie și al scăderii alarmante a debitului Nistrului. Hotărârea urmează să fie transmisă Parlamentului, care trebuie să decidă asupra instituirii stării de urgență.

Parlamentul se va întruni astăzi, la ora 14:30, în ședință extraordinară, pentru a examina declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ședința Consiliului Național de Securitate convocată ieri de președintele Maia Sandu.

„Republica Moldova se confruntă cu o realitate critică”

Ieri, președintele Maia Sandu a anunțat mai multe decizii adoptate în urma ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată pe fondul crizei energetice și al situației hidrologice alarmante. Printre măsurile propuse se numără declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic, asigurarea unor rute alternative pentru importul de energie electrică, precum și constituirea unor rezerve de echipamente, piese de schimb și produse petroliere.

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Starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic

Guvernul a instituit starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic la 28 iulie, pentru o perioadă de 30 de zile, iar pe 26 august, starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile. Măsura a venit atunci ca reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în Nistru.

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