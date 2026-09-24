Guvernul Republicii Moldova anunță că analizează surse alternative de aprovizionare cu gaze naturale, în contextul prețurilor ridicate de pe piețele internaționale. Autoritățile spun că vor căuta inclusiv contracte pe termen mai lung și furnizori din afara piețelor tradiționale.

Potrivit Guvernului, pe malul drept al Nistrului sunt consumate anual aproximativ 700–800 de milioane de metri cubi de gaze naturale.

La prețurile bursiere actuale, factura pentru această cantitate ar putea ajunge la 600–700 de milioane de euro. Autoritățile subliniază că aceste costuri sunt suportate, în cele din urmă, de consumatorii casnici și companiile din Republica Moldova.

Gaz american, azer, qatarez sau turkmen

Executivul spune că nu intenționează să aștepte evoluția prețurilor de pe burse, ci va analiza activ noi posibilități de achiziție a gazelor.

Printre sursele care ar putea fi examinate se numără gazul american, azer, qatarez și turkmen. Guvernul precizează că va purta discuții cu autorități, producători și traderi pentru a identifica eventuale oferte și condiții mai avantajoase.

Prețul, siguranța livrărilor și independența energetică

Potrivit Executivului, orice alternativă va fi analizată prin prisma a trei criterii: prețul final pentru Republica Moldova, siguranța livrărilor și independența energetică.

Autoritățile susțin că, atunci când discuțiile vor ajunge la oferte concrete, vor prezenta public prețurile, condițiile contractuale și rezultatele negocierilor.

Guvernul precizează că obiectivul este identificarea unor soluții care să permită Republicii Moldova să-și asigure necesarul de gaze la costuri cât mai avantajoase și cu un nivel ridicat de securitate energetică.

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