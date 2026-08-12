Guvernul vine cu explicații privind acordul încheiat cu Ucraina prin care Republica Moldova oferă o reducere de 50% la tariful pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Autoritățile susțin că măsura este avantajoasă pentru ambele țări și ar putea aduce Căii Ferate din Moldova venituri de câteva milioane de euro.

Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, reducerea a fost negociată cu partea ucraineană pentru a atrage prin Republica Moldova o parte cât mai mare din volumele de mărfuri pe care Ucraina intenționează să le transporte în anul agricol 2026.

Ucraina estimează că va exporta și transporta până la 6 milioane de tone de mărfuri, pe diferite rute regionale. Republica Moldova își propune să atragă aproximativ 10% din acest volum, iar pentru a deveni o rută competitivă a oferit o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar pe teritoriul țării.

„Reducerea nu înseamnă pierderi pentru CFM”

Guvernul susține că, deși reducerea este consistentă, volumele mari de mărfuri transportate vor genera în continuare venituri și profituri pentru Calea Ferată din Moldova.

Potrivit autorităților, oportunitatea financiară pentru CFM este estimată la câteva milioane de euro, motiv pentru care operatorul feroviar moldovean își propune să atragă o parte cât mai mare din acest trafic.

Autoritățile precizează că reducerile de tarif sunt o practică obișnuită în transportul feroviar atunci când un operator încearcă să atragă volume importante de tranzit.

Noul regim, valabil până la sfârșitul anului

Acordul dintre Chișinău și Kiev a fost negociat de echipele celor două ministere ale infrastructurii, sub supravegherea prim-miniștrilor Republicii Moldova și Ucrainei.

Noul regim tarifar se aplică din 10 august și va fi valabil până la sfârșitul anului 2026.

În paralel, autoritățile de la Chișinău spun că lucrează la creșterea capacității CFM pentru a putea gestiona volume mai mari de mărfuri și pentru a asigura un tranzit cât mai eficient.

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