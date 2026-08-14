Guvernul începe consultările cu primarii implicați în procesul de amalgamare voluntară, iar una dintre principalele teme este modul în care vor fi distribuite investițiile pentru dezvoltarea infrastructurii. Prima rundă de discuții a avut loc astăzi la Guvern, cu participarea primarilor din nordul țării.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, și vicepremierul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, le-au prezentat aleșilor locali mecanismul prin care localitățile amalgamate vor putea beneficia de finanțări pentru proiecte de infrastructură.

3.000 de lei pentru fiecare locuitor

Al doilea stimulent financiar destinat localităților care își unesc primăriile este de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Banii vor fi gestionați de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională, iar primele alocări sunt planificate pentru începutul anului 2027.

Primarii au fost informați despre etapele de pregătire și depunere a proiectelor, domeniile eligibile și responsabilitățile pe care le vor avea autoritățile locale.

Finanțările vor putea fi direcționate către:

reabilitarea și dezvoltarea drumurilor publice locale;

sisteme de alimentare cu apă și canalizare;

iluminat public și eficiență energetică;

infrastructură socială, inclusiv școli, instituții culturale și medicale;

servicii de asistență socială;

managementul deșeurilor;

amenajarea spațiilor publice.

Buzu: „Proiectele mari vin acolo unde există capacități”

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că pentru valorificarea banilor este nevoie de primării cu echipe profesioniste, proiecte bine pregătite și capacitate de cofinanțare și implementare.

„Unica noastră șansă să dezvoltăm localitățile noastre, să eliminăm inegalitățile, este să avem proiecte mari, iar proiectele mari vin acolo unde există capacități”, a declarat Buzu.

Potrivit oficialului, Guvernul va colabora cu autoritățile locale la fiecare etapă, astfel încât resursele să poată fi valorificate cât mai rapid și să genereze servicii mai bune pentru cetățeni.

Bolea: Drumurile și rețelele de apă, printre priorități

Vladimir Bolea a anunțat că o parte importantă a investițiilor va fi orientată spre dezvoltarea infrastructurii rutiere și extinderea sistemelor de apă și canalizare.

„Toate proiectele începute le finalizăm. Privim comuna ca pe un tot întreg: nu există sate importante și sate lipsite de importanță, toate sunt satele Republicii Moldova, în toate locuiesc cetățenii noștri”, a declarat ministrul.

Bolea a mai spus că autoritățile urmăresc o dezvoltare uniformă a țării, inclusiv prin modificarea sistemului de transport public și distribuirea mai echilibrată a investițiilor.

Proiectele trebuie să răspundă nevoilor oamenilor

Guvernul le-a cerut primarilor ca proiectele de investiții să fie construite pornind de la problemele reale ale locuitorilor și să aducă beneficii unui număr cât mai mare de oameni.

Autoritățile locale sunt încurajate să consulte cetățenii și să stabilească împreună prioritățile pentru investiții, astfel încât proiectele să deservească, pe cât posibil, toate localitățile care vor forma noua unitate administrativ-teritorială.

Pachet de stimulente de 6,5 miliarde de lei

Consultările de la Guvern fac parte dintr-o serie de întâlniri cu primarii din diferite regiuni ale țării. Scopul este ca autoritățile locale să cunoască din timp condițiile de finanțare și să poată pregăti proiectele înainte de disponibilizarea resurselor.

Pentru localitățile care aleg amalgamarea voluntară, Guvernul a anunțat un pachet de stimulente estimat la 6,5 miliarde de lei.

Acesta include trei tipuri de sprijin: finanțarea pregătirii procesului de amalgamare, investiții pentru dezvoltarea infrastructurii și transferuri destinate consolidării capacității administrative.

Procesul de amalgamare voluntară face parte din reforma administrației publice locale și are ca obiectiv consolidarea unităților administrativ-teritoriale, astfel încât acestea să poată administra mai eficient resursele și să atragă investiții pentru dezvoltarea comunităților.

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