Spitale, drumuri, sisteme de irigații sau proiecte energetice – multe dintre investițiile importante pentru Republica Moldova sunt discutate de ani de zile, dar ajung greu de la idee la construcție. Pentru a schimba acest lucru, Guvernul pregătește o nouă structură, numită „Moldova Project”, care să se ocupe de proiectele strategice ale țării.

„Problema nu este lipsa banilor, ci capacitatea slabă de implementare”

Potrivit premierului Vasile Tofan, în multe cazuri, problema nu este lipsa banilor, ci faptul că proiectele sunt gestionate de prea multe instituții, iar procesul durează prea mult. Un exemplu este proiectul penitenciarului modern de la Chișinău, început în 2013 și care încă nu este finalizat. De mai bine de zece ani se vorbește și despre spitale regionale la Bălți și Cahul, proiecte de irigații în sud și dezvoltarea infrastructurii de transport.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Am analizat cu echipa de ce ne ia atât de mult să ducem proiectele mari de la idee până la construcție. De multe ori, problema nu este lipsa banilor, ci capacitatea slabă de implementare: responsabilități împărțite între prea multe instituții, prea puțini specialiști și proiecte care înaintează prea încet”.

Specialiști care să ducă proiectele de la început până la final

„Moldova Project” ar urma să adune într-o singură echipă specialiști care să urmărească proiectele de la început până la final. Aceștia se vor ocupa de pregătirea proiectelor, licitații, lucrări și respectarea termenelor.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Vrem o echipă mică și foarte bună: ingineri, manageri de proiect, specialiști în achiziții și licitații, gestionarea contractelor, finanțe și drept. Oameni care știu să pregătească bine un proiect, să organizeze profesionist achiziția, să urmărească lucrările și, cel mai important, să le ducă până la capăt”.

Mircea Eșanu ar putea fi propus la conducerea „Moldova Project”

Pentru conducerea noii structuri ar putea fi propus Mircea Eșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice. Potrivit lui Tofan, experiența acestuia în modernizarea ASP este unul dintre motivele pentru care este luat în calcul pentru această funcție.

Care este obiectivul

Noua structură nu ar urma să însemne neapărat cheltuieli mai mari. Guvernul intenționează să concentreze aici unele funcții care există deja în alte unități de implementare.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Obiectivul este simplu: mai puține proiecte care rămân ani întregi pe hârtie și mai multe spitale, drumuri, sisteme de irigații, conexiuni logistice și energetice construite bine, la timp și la un cost corect”.

Structura „Moldova Project” este încă în proces de definitivare și ar urma să fie aprobată de Guvern în următoarele săptămâni.