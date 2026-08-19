Guvernul vrea să reducă numărul agențiilor de stat și să comaseze unele dintre instituții, pentru a diminua cheltuielile din sectorul public și a face loc în buget pentru majorările salariale prevăzute de noua lege a salarizării. Premierul Vasile Tofan recunoaște că măsurile ar putea provoca rezistență din partea instituțiilor, dar spune că Executivul trebuie să aibă „curajul” să reducă ineficiența și risipa din sectorul public.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Pot să promit un lucru: voi fi un premier foarte exigent în ceea ce ține de aprobarea bugetelor pe anul viitor. Voi cere optimizări mai mari și un focus mai mare pe reducerea de risipă, pentru că eu cred că avem o ineficiență în continuare în sectorul public.”

Șeful Executivului recunoaște că reorganizarea instituțiilor ar putea fi dificilă, întrucât unele agenții s-ar putea opune comasării sau desființării.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Avem prea multe agenții, și unele agenții vor trebui comasate. Eu cred că va fi rezistență instituțională, va fi rezistență birocratică. Fiecare agenție va spune că fără ea lucrurile nu pot exista”.

Premierul spune însă că Guvernul trebuie să își asume aceste măsuri pentru a utiliza mai eficient banii publici și pentru a reduce cheltuielile inutile.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Trebuie să avem curajul” să reducem din sectorul public și să direcționăm mai eficient banii disponibili.

Reforma fiscală pentru 2027

În paralel cu reducerea cheltuielilor, Guvernul mizează pe venituri suplimentare la buget. Politica fiscală pentru 2027 include mai multe măsuri prin care Executivul estimează că va încasa mai mulți bani la buget.

Printre propuneri se numără majorarea impozitului pe profitul băncilor și al instituțiilor financiare de la 12% la 18%, precum și creșterea taxelor pentru anumite produse și activități.

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Legea salarizării, amânată până în 2027

Noua lege a salarizării prevede majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar și schimbarea modului de remunerare a acestora.

Măsurile urmau să intre în vigoare la 1 septembrie 2026, însă aplicarea lor a fost amânată până la 1 ianuarie 2027, după ce Guvernul a constatat că nu dispune de resursele bugetare necesare.

Astăzi, premierul Vasile Tofan a anunțat, totodată, că din octombrie angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut de până la 20 de mii de lei vor primi o plată unică, în funcție de domeniul în care activează.

Decizia vine după protestul de astăzi al profesorilor din Piața Marii Adunări Naționale. Cadrele didactice au cerut majorarea salariilor din educație și apropierea acestora de nivelul salariului mediu pe economie.

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