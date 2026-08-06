Guvernul renunță și la taxarea cu TVA de 20% a energiei și gazelor, măsură care a fost intens criticată în proiectul inițial al politicii fiscale. În schimb, noul document prevede aplicarea cotei de 20% doar pentru consumul care depășește un anumit plafon: 150 de metri cubi de gaze și 100 kWh de energie electrică pe lună. Energia termică rămâne scutită de această taxă. Premierul Vasile Tofan a precizat că în sezonul rece care urmează nu se schimbă nimic, iar noile reguli vor intra în vigoare abia de la 1 aprilie 2027.

Facturile la energie și gaze ar putea fi calculate după reguli noi, însă abia din primăvara anului viitor, dacă noua politică fiscală anunțată azi de Guvern va trece neschimbată. Potrivit documentului, ar putea fi introdus un sistem de taxare diferențiată, prin care consumul de bază va continua să beneficieze de cote reduse de TVA, iar pentru consumul care depășește anumite plafoane se va aplica TVA de 20 la sută.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Un consumator cu o casă mare, cu venituri mai mari, care consumă mult gaz, va plăti mai mult. O familie cu un apartament mic, care economisește, nu va fi afectată de această măsură.”

Așadar, la gazele naturale, primii 150 de metri cubi vor fi impozitați cu TVA de 8 la sută, așa cum este și în prezent, iar consumul peste acest plafon va fi taxat cu 20 la sută. În cazul energiei electrice, primii 100 de kilowați-oră consumați într-o lună vor rămâne cu TVA zero. Tot ce depășește acest prag va fi taxat cu TVA de 20 la sută. Pentru energia termică nu se schimbă nimic – cota TVA rămâne zero.

TVA LA PRODUSELE ENERGETICE

Gaze naturale:

primii 150 m³/lună - TVA 8%

peste 150 m³/lună – TVA 20%

Energie electrică:

primii 100 kWh/lună - TVA 0%

peste 100 kWh/lună – 20%*

Energie termică:

rămâne cota TVA 0%

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Obiectivul nostru este să protejăm consumul de bază, mai ales al familiilor vulnerabile și al consumatorilor moderați, dar să nu oferim aceeași facilitate fiscală pentru consumuri foarte mari. Facilitatea trebuie țintită. Asta înseamnă echitate.”

Premierul afirmă că populația nu va resimți aceste modificări în sezonul rece care urmează. Noile reguli vor intra în vigoare după încheierea iernii, din 1 aprilie 2027.