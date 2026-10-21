Un schimb de replici în trafic, în care a fost implicată mașina ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a ajuns în atenția publică, după ce imagini cu incidentul au fost distribuite pe canale de Telegram. Potrivit înregistrării, automobilul ar fi blocat ieșirea dintr-o stație de alimentare, iar un alt șofer i-ar fi făcut observație conducătorului mașinii ministrului.

În imaginile apărute în mediul online se vede cum Vladimir Bolea coboară din automobil, fiind urmat de conducătorul auto. Cei doi schimbă câteva replici, după ce șoferul respectiv pare nemulțumit de modul în care a fost oprită mașina.

„Hai, treci, că încapi”, i-ar fi spus acesta șoferului care i-a atras atenția asupra situației.

Discuția nu a durat mult. Ulterior, mașina ministrului a fost mutată, iar ieșirea de pe teritoriul benzinăriei a fost deblocată.

Deocamdată, nu am reușit să luăm legătura cu Vladimir Bolea pentru a obține un comentariu privind situația din trafic.