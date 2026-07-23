Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, reacționează după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, a mers la stația de captare de pe Nistru în timpul ploii și a declarat că râul nu ar fi afectat de secetă. Oficialul susține că apa în râu există și va exista, însă problema ar putea apărea la stația de captare, care nu este adaptată pentru niveluri foarte scăzute ale apei. În reacție, primarul capitalei a venit din nou cu acuzații, menționând că guvernarea minte.

Potrivit lui Hajder, în prezent debitul Nistrului este menținut la aproximativ 100 de metri cubi pe secundă, iar Chișinăul consumă doar circa 2% din acest volum.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Vreau să aduc mai multe explicații despre nivelul apii în Nistru și de ce ar exista un potențial risc a Chișinău să rămână fără apă așa cum am menționat. În primul rând vreau să menționez că apă în Nistru iese și va fi doar că la un nivel mult mai scăzut și în continuare voi explica de ce. Pentru că în ultima perioadă s-a făcut foarte multă propagandă și de fapt s-a deviat de la problema principală care eu am menționat-o”.

Ministrul a explicat că ploile recente nu contribuie semnificativ la rezervele lacurilor de acumulare, deoarece apa ajunge direct în aval, spre Marea Neagră.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Dacă nu vor fi precipitații și nu vor fi acumulări suficiente în lacul de la Novodnestrovsk, atunci nivelul Nistrului ar putea scădea și asta ar putea influența stația de captare de la Chișinău”.

Potrivit acestuia, stația de captare este una fixă și nu se adaptează la schimbările de nivel ale râului. În cel mai nefavorabil scenariu, nivelul apei ar putea coborî atât de mult încât apa nu ar mai ajunge la pompele de captare.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Ar putea exista o problemă tehnică de captare, chiar dacă apă în Nistru este și va fi suficientă pentru alimentarea Chișinăului și a altor localități”.

Soluții pe termen scurt și lung

Pentru termen scurt, autoritățile analizează mai multe soluții tehnice. Printre acestea se numără instalarea unui baraj subacvatic, care ar putea ridica nivelul apei în zona stației de captare.

Pe termen lung, Gheorghe Hajder spune că este necesară construirea unei noi stații de captare, adaptată noilor realități climatice și fluctuațiilor nivelului Nistrului. Între timp, Comisia pentru Situații Excepționale Chișinău s-a convocat și a alocat resurse pentru măsurile de prevenire a unui eventual risc.

„Nu există pericol ca Chișinăul să rămână fără apă. Nu mai speriați oamenii”

Primarul capitalei Ion Ceban a mers pe ploaie la stația de captare de pe Nistru și s-a filmat cum inspectează debitul râului. Potrivit lui Ceban, Nistrul nu este afectat de secetă și a venit cu noi acuzații la adresa ministrului Mediului, dar și a guvernării care ar încerca să creeze o problemă artificială. Asta în timp ce pe rețele oamenii postează imagini cu râul care poate fi trecut în picioare din cauza nivelului scăzut al apei.

Vizita lui Ceban la Nistru vine după ce ieri, edilul a convocat o nouă ședință a Comisiei Situații Excepționale și a dispus mai multe măsuri pentru a preveni o eventuală incapacitate de a aproviziona municipiul Chișinău cu apă.

De asemenea, tot ieri, primarul a anunțat că va trimite o scrisoare președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a cere implicarea personală a liderului de la Kiev, în soluționarea problemei.

Atunci, Gheorghe Hajder a comentat că apreciază faptul că, în cele din urmă, Primăria municipiului Chișinău a înțeles îngrijorările pe care le-a expus în legătură cu stația de captare a Chișinăului precum și faptul că s-au alocat bani pentru diminuarea eventualelor riscuri, precum și pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu apă.

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