Schimb dur de replici între ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și primarul capitalei, Ion Ceban, pe tema riscului privind alimentarea cu apă a Chișinăului. După ce avertismentul privind scăderea nivelului Nistrului a stârnit reacții, ministrul susține că declarațiile sale au fost interpretate greșit și acuză administrația municipală că nu a întreținut infrastructura de rezervă necesară în situații de criză.

Ministrul Mediului a respins criticile potrivit cărora Guvernul sau Ministerul Mediului ar intenționa să lase Chișinăul fără apă, calificând astfel de acuzații drept lipsite de temei.

„Cât de ipocrit poți fi să afirmi că un ministru ar vrea să lase un oraș fără apă? Și îmi este greu să cred cum un guvern s-ar face vinovat de cantitatea de precipitații din Munții Carpați, încă din Ucraina”, a declarat Gheorghe Hajder.

Potrivit acestuia, problema este provocată de seceta prelungită și de debitul redus care ajunge în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk.

Debitul Nistrului, menținut doar până la 31 iulie

Hajder a precizat că autoritățile moldovene au reușit să obțină un acord cu partea ucraineană pentru menținerea debitului actual al Nistrului până la sfârșitul lunii.

„Chiar dacă am reușit să convingem autoritățile ucrainene să păstrăm același debit pe Nistru pentru a menține nivelul actual, trebuie să fim pregătiți pentru o eventuală scădere după data de 31 iulie”, a spus ministrul.

Acesta avertizează că, în lipsa precipitațiilor, continuarea deversărilor în același ritm ar reduce semnificativ rezervele de apă.

„Dacă nu vor mai fi precipitații și vom continua să deversăm aceeași cantitate de apă, fără să ținem cont de rezervele care se acumulează, riscăm ca mai târziu să rămânem cu mult mai puțină apă. Ar putea fi chiar și la jumătate”, a explicat Hajder.

Acuzații la adresa Primăriei Chișinău

Ministrul a susținut că, pe lângă problema nivelului apei din Nistru, există și o vulnerabilitate majoră legată de infrastructura de captare administrată de „Apă-Canal Chișinău”, aflată în subordinea Primăriei.

Potrivit lui, stația principală de captare a apei este învechită și nu a beneficiat de investiții importante de zeci de ani.

„Este o stație învechită, depășită de timp, în care nu s-a investit deloc, fiind construită încă în anii '60-'70”, a afirmat ministrul.

„Pompele plutitoare sunt într-o stare dezastruoasă”

Hajder susține că a verificat sistemul de rezervă destinat funcționării în cazul unui nivel critic al apei și că acesta este într-o stare avansată de degradare.

„Pompele principale nu funcționează la niveluri scăzute de apă. Din acest motiv a fost gândit un mecanism alternativ. În imagine vedem pompele plutitoare care fac parte din stația de captare. Le vedem într-o stare dezastruoasă și nu știm dacă sunt funcționale”, a declarat ministrul.

El a adăugat că și bazinul în care ar trebui pompată apa este puternic colmatat.

„Lacul este înnămolit și într-o stare nesatisfăcătoare. Din acest bazin apa ar trebui să curgă gravitațional în stația de captare și apoi să fie pompată în municipiul Chișinău”, a explicat Hajder.

Ministrul cere transparență privind infrastructura de rezervă

În final, Gheorghe Hajder a afirmat că Primăria nu a prezentat public informații despre starea sondelor de rezervă din Chișinău și a pus sub semnul întrebării funcționalitatea acestora.

„Întrebarea mea este cum am putea utiliza această infrastructură care nu a fost întreținută zeci de ani? Și presupunem că majoritatea sondelor din oraș sunt într-o stare dezastruoasă, pentru că altfel nu înțeleg de ce aceste informații nu au fost făcute publice. Vedem că și această soluție alternativă este într-o stare la fel de dezastruoasă”, a declarat ministrul.

Disputa dintre Ministerul Mediului și Primăria Chișinău are loc pe fondul avertismentelor privind scăderea nivelului apei din Nistru, în condițiile în care seceta și lipsa precipitațiilor afectează rezervele de apă din regiune.

Citeste si : Reacția lui Ceban după avertismentul ministrului Mediului că Chișinăul ar putea rămâne fără apă: acuză autoritățile centrale că ar crea „artificial” o criză: „Este doar vina voastră”