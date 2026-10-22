Expertul Herman von Hebel va rămâne în Comisia de Vetting, în pofida deciziei Curții Constituționale care a declarat neconstituțională numirea sa. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că opoziția nu ar fi avut argumente reale împotriva expertului, iar singura obiecție ar fi fost legată de felul în care acesta consuma ceai în timpul audierilor.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Unica pretenție a opoziției din Parlamentul Republicii Moldova, în special la expertul olandez, era la capitolul cum bea el ceai. Nu încercați să negociați lucruri murdare. Opoziția avea argumente și în prezența specială. Ei condiționau atunci votul și eu le-am spus. Măgării de astea cu noi nu merg”.

Grosu a respins criticile opoziției privind numirea expertului și a susținut că propunerile pentru comisia de evaluare au venit din partea partenerilor de dezvoltare, nu de la Ministerul Justiției sau Parlament. Ce ține de decizia Curții Constituționale, președintele Parlamentului a declarat că autoritățile vor analiza hotărârea și vor modifica legea acolo unde va fi necesar.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „O să ne dăm peste ea și o să modificăm acolo unde e nevoie de modificat legea. O să analizăm acum sugestiile, recomandările, decizii curții și acolo unde va trebui să intervenim, o să intervenim”.

Totodată, șeful Legislativului și-a argumentat poziția și prin rolul Olandei, pe care a descris-o drept un stat respectat în Uniunea Europeană, care pune accent pe statul de drept și reforma justiției și care a sprijinit Republica Moldova în procesul de evaluare încă de la începutul reformei.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Credeți că statul ăsta ar fi riscat, ar fi încercat să propună, pentru că propunerele au venit, privind experții, au venit din partea partenerilor de dezvoltare. Nu a stat Ministerul Justiției, nu a stat Parlamentul să facă o listă și să vină cu ea. Partenerii de dezvoltare au venit cu o listă de experți în care se găsea acest expert”.

Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor, declarată neconstituțională de Curtea Constituțională

Pe 15 octombrie, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările legislative care au permis numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a procurorilor cu votul a 51 de deputați, în loc de 61. Sesizarea a fost depusă de cinci deputați din opoziție, printre care Ion Chicu și Alexandr Berlinschii. Decizia produce efecte pentru viitor și nu anulează numirea lui von Hebel în funcție.

Președintele Curții Constituționale a explicat că amendamentul votat de PAS trebuia să aibă legătură directă cu prevederile proiectului inițial.

Decizia nu anulează numirea lui Herman von Hebel în comisia de vetiing ci are un efect viitor, a explicatt Domnica Manole. Modificările au fost adoptate în martie, iar von Hebel a fost numit, cu scandal, în comisie cu votul a 53 de deputați. Hotărârea de astăzi este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării. Judecătoarea Liuba Șova a formulat o opinie separată.

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Reacția Comisiei de evaluare a procurorilor

Comisia de evaluare a procurorilor a venit cu o reacție după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională modificările legislative care au permis numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a procurorilor cu votul a 51 de deputați, în loc de 61.

Responsabilii au menționat că ia act de precizările președintei Curții Constituționale și au precizat că va examina textul integral al hotărârii după publicarea acesteia.