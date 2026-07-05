Muzică răsunând peste dealuri, hore întinse, ii cusute cu migală și mese pline cu bucate tradiționale. Colinele de la Holercani au prins din nou viață la festivalul Ia Mania, care a adunat sute de oameni veniți să celebreze tradițiile și valorile moștenite de la străbuni. Îmbrăcați în port popular, vizitatorii au gustat din preparate după rețete autentice, au admirat creațiile meșterilor populari și au descoperit, prin ateliere interactive, meșteșugurile care definesc patrimoniul nostru cultural.

Pe malul Nistrului, la Holercani, tradiția nu este expusă într-un muzeu, ci trăită de sute de oameni veniți din toate colțurile țării.

„Am venit să ne bucurăm de portul nostru popular, de tradițiile noastre, tot ce e frumos la noi în Moldova. Am ieșit cu fetele mele, fiica și nepoțelele mele.”

Ansambluri folclorice din întreaga țară au încântat publicul cu dansuri și cântece tradiționale, oferind un spectacol autentic.

Festivalul a adunat și circa 80 de meșteri populari.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „De la ii și ceramică, până la obiecte din lemn și împletituri tradiționale, fiecare stand spune o poveste despre meșteșugurile și tradițiile păstrate din generație în generație. Aici, vizitatorii pot nu doar cumpăra obiecte realizate manual, dar și povestea fiecăruia.”

Viorica Ștefănoaie și soțul ei au venit din satul Hulboaca cu obiecte confecționate din paie și pănușe.

Viorica ȘTEFĂNOAIE, MEȘTER POPULAR: „Dacă vorbim de coronițe începem cu strânsul spicilor, apoi florile, apoi tăierea și împletitul. Dacă vorbim de pănuși, la fel, le adunăm toamna, le uscăm. La papură munca este mult mai grea, pentru că se strânge toamna târziu, când deja e friguț, din apă, de asta se ocupă soțul.”

Ia, simbol al identității și al tradițiilor moldovenești, a fost nelipsită de la festival.

Elena LUPAȘCO, MEȘTER POPULAR: „Majoritatea cămășilor pe care le cos și le reproduc sunt din zona Basarabiei sau zona istorică a Moldovei. Este cartea noastră de identitate și este ceea ce ne reprezintă ca neam, la fel ca limba, tricolorul.”

Vizitatorii au avut ocazia să modeleze lutul, iar cei mai interesați au fost copiii.

„Am făcut o vază.

-Ți-a reușit?

-Da. Mi-a plăcut.

-Din ce ai făcut-o?

-Din lut.”

Bucatele tradiționale au fost preparate de gospodinele din localitățile raionului Dubăsari.

„La noi totul e deosebit, începând cu pâinica de casă, plăcințele, prăjituri, plăcintă cu cireși cum se face doar la Holercani.”

Nu a lipsit nici tăria. Mihai Leca din Oxentia a impreionat cu o colecție impunătoare de țuică pregătită de el.

„Țuica de gutui preparată de mine acasă anul trecut. Acolo avem lichior din coarne, aici e țuica din mure de la mine din grădină. Mai departe avem nucata, care e făcută din vin negru și adaos de nucă verde și țuică de casă din vin. Am aici și lichior din zmeură.”

Nata ALBOT, ORGANIZATOR: „Rădăcinele sunt nu doar despre tradiție, ie, folclor și sarmale, rădăcinele sunt despre demnitate, despre valoare umană și cred că festivalul Ia Mania are grijă să le amintească oamenilor să-și întârească rădăcinile.”

Festivalul se află la a 12-a ediție.