Astăzi e Hram la Chișinău! Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a sărbători, într-o zi declarată liberă. Bulevardul Ștefan cel Mare a devenit pietonal, iar în Piața Marii Adunări Naționale are loc concertul dedicat hramului. Chișinăuienii și oaspeții capitalei au încins hore, au cântat și au transmis urarea care s-a auzit peste tot în capitală: „La mulți ani, Chișinău!”

Începând cu ora 17, chișinăuienii și oaspeții capitalei s-au bucurat de hiturile muzicii retro, în cadrul spectacolului „Chișinău, la mulți ani!”.

„Deși nu avem soare, e o vreme minunată și o mulțime de oameni. Îi dorim orașului nostru tot ce e mai bun: un cer senin și pace”.

Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Gheorghe Țopa, Aura, Cristofor Aldea-Teodorovici, trupa AKORD, Anatol Mîrzenco și mulți alți artiști au dat tonul sărbătorii cu piese fredonate de generații.

Distracția a cuprins întregul bulevard Ștefan cel Mare, închis circulației în această perioadă.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „E minunat. E o zi frumoasă, multă lume și sunt încântat să văd mulți cunoscuți. Doresc tuturor o dispoziție frumoasă”.

Mai aproape de ora 20, pe scenă s-au împletit muzica populară și ritmurile folk-rock. Zdob și Zdub, Lupii lui Calancea și Orchestra municipală, condusă de frații Advahov, au oferit un spectacol unic.