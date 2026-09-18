Hotelul „Zarea” din centrul Chișinăului își caută un nou proprietar. Imobilul, aflat în proprietatea statului, a fost scos la privatizare la un preț inițial de 106 milioane de lei, iar autoritățile speră să atragă cât mai mulți investitori la licitația programată pentru 20 octombrie.

Premierul Vasile Tofan a vizitat astăzi hotelul și a declarat că prelungirea termenului pentru privatizare a fost decisă pentru ca potențialii cumpărători să aibă suficient timp să examineze proprietatea și documentele.

„Vrem să atragem cât mai mulți ofertanți”

Hotelul „Zarea” a fost scos la privatizare de Agenția Proprietății Publice pe 19 iunie 2026, prin licitație publică cu strigare. Licitația urma să aibă loc pe 20 august, însă termenul a fost extins cu două luni.

„Vrem să arătăm întregii lumi acest activ și să atragem cât mai mulți ofertanți pentru licitație, astfel încât să obținem un preț cât mai bun pentru stat. Vreau să fiți siguri de integritatea acestui proces și de intenția noastră de a oferi tuturor antreprenorilor de bună-credință șansa de a participa”, a declarat Vasile Tofan.

Dosarele pot fi depuse până pe 19 octombrie, ora 12:00, iar licitația va avea loc pe 20 octombrie.

Până la 14 august, patru potențiali investitori își manifestaseră interesul pentru hotel, inclusiv prin examinarea dosarului și vizitarea imobilului.

Tofan: „Poate chiar mai important decât veniturile la buget”

Premierul spune că autoritățile urmăresc nu doar obținerea unei sume cât mai mari în urma privatizării, ci și valorificarea ulterioară a proprietății.

„Poate chiar mai important decât veniturile la buget este să valorificăm adevăratul potențial al acestui activ: să creăm noi locuri de muncă, să dinamizăm economia și să înfrumusețăm centrul Chișinăului cu o clădire mult mai atractivă decât acum”, a spus Tofan.

În paralel, autoritățile organizează un concurs de concepte pentru tineri arhitecți și oameni de creație. Aceștia sunt invitați să propună idei privind viitorul imobilului, iar lucrările pot fi prezentate până pe 4 octombrie.

137 de camere și peste 6.100 de metri pătrați

Hotelul „Zarea” are 12 niveluri și 137 de camere, iar suprafața utilă depășește 6.100 de metri pătrați. Imobilul este amplasat pe un teren de aproximativ 0,31 hectare, în centrul Chișinăului, și este în prezent funcțional.

Potrivit condițiilor de privatizare, viitorul proprietar va putea păstra destinația hotelieră a clădirii sau va putea utiliza imobilul pentru activități administrative, comerciale ori mixte.