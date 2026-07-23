Un bărbat care a fost extrădat din Olanda în Republica Moldova în 2023, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de persoane, după ce i-a promis unei tinere din Nisporeni un loc de muncă în Grecia și a vândut-o unei rețele de exploatare sexuală din Atena.

Potrivit PCCOCS, totul a început în 2012, într-o cafenea din Chișinău. Bărbatul, care avea atunci 23 de ani, a cunoscut o tânără de 18 ani din Nisporeni și i-a promis un loc de muncă în calitate de chelneriță în Grecia. Pentru a o convinge să accepte oferta, acesta i-a recuperat bunurile amanetate la un lombard, achitând aproximativ 500 de euro și i-a cumpărat bilet spre Atena.

La o zi după sosire în Grecia, aceasta a fost informată că urma să presteze servicii sexuale. Potrivit anchetatorilor, femeii i-au fost luate actele. Ea a încercat să fugă, însă a fost prinsă și agresată fizic.

Salvată cu ajutorul soțului

Victima a reușit să ia legătura cu soțul și i-a cerut ajutorul. Membrii grupului au obligat-o să-l sune din nou și să-l convingă să nu anunțe poliția, însă bărbatul nu a cedat.

Ulterior, victima a fost trimisă cu un autocar spre Iași, iar de acolo a ajuns în Republica Moldova, la Nisporeni. După revenire, a depus plângere la autorități.

Condamnat și în Grecia

Înainte de extrădarea în Republica Moldova, bărbatul fusese condamnat în Grecia la 20 de ani de închisoare și o amendă de peste 70.000 de euro pentru mai multe infracțiuni, inclusiv trafic de persoane, organizare criminală, deținere de armă și utilizarea actelor false.

Ancheta continuă în privința altor doi bărbați căutați de autorități în același dosar.