O femeie de 65 de ani din Chișinău a rămas fără aproape 300 de mii de lei după ce a fost păcălită de escroci. Aceștia s-au prezentat drept reprezentanți ai unei instituții de reglementare a pieței valorilor mobiliare și i-ar fi promis recuperarea unei sume de bani investită pe o platformă.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în perioada ianuarie-septembrie. Femeia a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută, care i-ar fi promis recuperarea unei sume de bani investită pe o platformă. Astfel, aceasta ar fi fost determinată să transfere 295.630 de lei către persoane care s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unei instituții de reglementare a pieței valorilor mobiliare.

Banii transferați proveneau din credite bancare.

Alte șase cazuri de escrocherii

Totodată, alte șase cazuri de escrocherii comise anterior au fost raportate acum de victime. Suma prejudiciului este aproximativ de 905 de mii de lei.

Poliția menționează că alte 61 de tentative de escrocherie au fost dejucate, înainte ca acestea să provoace prejudicii.

Recomandările poliției

Pentru a nu deveni victime ale escrocheriilor, poliția recomandă:

-Nu transferați bani persoanelor necunoscute, indiferent de promisiunile făcute.

-Verificați identitatea persoanelor care pretind că reprezintă instituții financiare sau de investiții.

-Nu divulgați date bancare, parole sau coduri de autentificare.

-Nu contractați credite și nu efectuați transferuri în baza unor promisiuni de recuperare a investițiilor.

-Dacă suspectați o tentativă de fraudă, întrerupeți comunicarea și sesizați poliția.