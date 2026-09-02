Un bărbat de 49 de ani a rămas fără apartament și cu un prejudiciu de peste 1,17 milioane de lei, după ce ar fi căzut în plasa unei scheme de escrocherie. Doi bărbați s-ar fi dat drept angajați ai instituțiilor de drept și l-ar fi convins că este implicat într-un caz de credite frauduloase. Făptașii au fost reținuți.

Potrivit poliției, suspecții, originari din raionul Anenii Noi și municipiul Chișinău, ar fi contactat victima și s-ar fi prezentat drept angajați ai unor instituții de drept. Aceștia i-ar fi spus bărbatului că pe numele său ar fi fost contractate în mod fraudulos mai multe credite.

Sub acest pretext, victima le-ar fi transmis suspecților 110 mii de lei, fiind convinsă că astfel își va proteja bunurile și își va rezolva presupusa problemă juridică.

L-au convins să-și vândă apartamentul

Escrocheria nu s-ar fi oprit aici. Pentru a-i câștiga încrederea, suspecții ar fi falsificat mai multe documente oficiale, consolidând astfel impresia că povestea prezentată este una reală.

Ulterior, bărbatul ar fi fost convins să-și vândă apartamentul. Suspecții i-ar fi promis că imobilul îi va fi restituit după soluționarea situației. În realitate, potrivit anchetatorilor, victima ar fi rămas fără locuință.

Prejudiciul depășește 1,17 milioane de lei

În urma acțiunilor celor doi, prejudiciul total cauzat victimei este estimat la peste 1,17 milioane de lei.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului, identificarea altor eventuale persoane implicate și recuperarea prejudiciului.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi suspecți ar putea sta după gratii de la 7 la 10 ani.

Poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani unor persoane care pretind că reprezintă instituții ale statului și să verifice orice informație privind presupuse credite, dosare penale sau alte probleme juridice direct la instituția menționată.