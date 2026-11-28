În această dimineață, centrul și sudul țării a fost acoperit cu zăpadă. Internauții au surprins imagini de poveste și le-au publicat pe rețelele de socializare.

La Chișinău, curțile oamenilor au fost acoperite cu ninsoare.

Chișinău/ PRO TV

Chișinău/ PRO TV

În satul Grătiești este la fel de frumos și înzăpezit.

Grătiești/ PRO TV

Grătiești/ PRO TV

Grătiești/ PRO TV

Și la Orhei, internauții au surprins imagini frumoase.

Orhei/ PRO TV

Orhei/ PRO TV

Imagini au fost publicate și de la Văsieni, Ialoveni. Zăpada a acoperit pământul cu un covor alb.

Ialoveni/ Facebook.com

Ialoveni/ Facebook.com

Peste 1000 de tone de sare tehnică, răspândite pe drumurile din țară

Drumarii au răspândit aproximativ 1.090 de tone de sare tehnică și peste 60 de tone de material antiderapant.

Lucrările s-au desfășurat în mai multe raioane din nordul, centrul și sudul țării, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți. Intervențiile au vizat atât traseele naționale, cât și drumurile regionale.

Autoritățile municipale și poliția atenționează șoferii să fie prudenți la drum

Autoritățile municipale îndeamnă locuitorii să manifeste prudență în trafic și în spațiile publice, în contextul condițiilor meteo de iarnă. Șoferii sunt avertizați să adapteze viteza la starea drumurilor, să păstreze distanța între mașini și să evite parcările neregulamentare, pentru a nu bloca accesul utilajelor speciale.

Meteorologii prognozează temperaturi scăzute în weekend

În cursul nopții, în nord se așteaptă -6 grad, ziua termometrele vor indica -2 grade, iar în capitală se așteaptă -3 grade noaptea, iar ziua se așteaptă 2 grade.