Benzina și motorina continuă să se ieftinească în Republica Moldova. De mâine, 8 octombrie, un litru de benzină va costa 34,13 lei, iar un litru de motorina 35,23 lei.

Potrivit prețurilor maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, benzina va costa 34,13 lei pentru un litru, cu 9 bani mai puțin decât prețul stabilit pentru 7 octombrie.

În cazul motorinei, prețul maxim va fi de 35,23 lei pentru un litru, cu 19 bani mai puțin față de ziua de astăzi.

Noile prețuri vor intra în vigoare joi, 8 octombrie.

Captură foto/ anre.md

De ce se schimbă prețurile la pompă

Aceste prețuri sunt influențate de creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere. ANRE spune că majorările sunt legate inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. Prețurile anunțate de ANRE sunt plafoane maxime. Stațiile de alimentare pot afișa prețuri mai mici, dar nu au voie să le depășească pe cele stabilite de autoritate.

Parlamentul a dat undă verde stării de urgență în energie și sectorul hidrologic

Parlamentul a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura a intrat în vigoare pe 26 septembrie și va fi valabilă timp de 60 de zile. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea acesteia prin faptul că Guvernul va putea gestiona mai rapid situațiile de criză, cu mai puțină birocrație.

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