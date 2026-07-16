Consultările privind reforma „Restart” au fost marcate de tensiuni între ministrul Educației, Dan Perciun, și viceprimarul municipiului Chișinău, Victor Pruteanu. Reprezentantul Primăriei a criticat modul în care au fost organizate discuțiile și a susținut că autoritățile locale, profesorii și părinții nu ar fi fost suficient implicați în elaborarea reformei.

Andreea Hioară
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Victor PRUTEANU, VICEPRIMARUL DESEMNAT AL CAPITALEI: „Peste tot au apărut întrebări despre această reformă, peste tot oamenii au spus că nu au fost consultați”.

Viceprimarul a pus sub semnul întrebării și atribuțiile ministrului în contextul în care Guvernul este în demisie.

În replică, Dan Perciun a spus că întâlnirea are un format stabilit și că scopul consultărilor este prezentarea proiectului și colectarea propunerilor.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Haideți să nu transformăm asta în dezbateri politice. Pentru dezbateri politice sunt alte locuri”.

După mai multe intervenții, Perciun i-a spus viceprimarului că poate părăsi sala dacă consideră că prezentarea este o pierdere de timp.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Dacă voi credeți că asta este o pierdere de timp, ieșiți din sală și plecați”.

Ulterior, într-o reacție pe Facebook, Perciun a declarat că discuțiile au fost tensionate pe alocuri, dar firești pentru o reformă amplă. Ministrul a precizat că propunerile venite din partea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău vor fi analizate, iar proiectul „Restart” va continua parcursul legislativ.

Reorganizare în sistemul de învățământ

Reforma „Restart” prevede reorganizarea modului de administrare a școlilor prin crearea Agențiilor Teritoriale pentru Educație, care ar urma să înlocuiască actualele direcții raionale de învățământ. 

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