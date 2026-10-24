Dacă urmează să plecați din Republica Moldova, luați în calcul timpul de așteptare la frontieră. În această dimineață, la punctele de trecere Leușeni și Sculeni s-a format un flux sporit de călători și mașini pe sensul de ieșire din țară. Responsabilii de la frontieră recomandă șoferilor să opteze pentru rute alternative.

UPDATE 16:35 Traficul transfrontalier de la Sculeni a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară în condiții normale, fără dificultăți.

UPDATE 14:10 Traficul transfrontalier a fost fluidizat la Leușeni. Circulația se desfășoară fără dificultăți, iar timpii de așteptare pentru traversarea frontierei sunt minimi.

La Sculeni se menține un flux sporit de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Potrivit poliției de frontieră, pentru fluidizarea traficului, autoritățile de control au deschis piste suplimentare și au implementat procedura REVERS. Totodată, pentru reducerea timpilor de așteptare, este important ca fluxul de călători și mijloace de transport să fie distribuit și către celelalte puncte de trecere a frontierei.

Aglomerație la Sculeni/ Poliția de frontieră

În acest context, autoritățile recomandă traversarea din timp prin punctul de trecere a frontierei Costești, Leova sau Cahul.

„Alegerea unui punct de trecere alternativ contribuie la echilibrarea fluxului de trafic și la reducerea timpilor de așteptare pentru toți participanții la traficul transfrontalier”.