Igor Grosu condamnă survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone și acuză Rusia că nu respectă țara și cetățenii săi. Președintele Parlamentului afirmă că autoritățile monitorizează situația, iar Republica Moldova va continua să investească în armata națională pentru a putea face față unor asemenea incidente.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Igor Grosu a menționat că mai mulți locuitori ai Chișinăului și din alte regiuni ale țării au fost îngrijorați după ce au auzit sunetul dronelor care survolau spațiul aerian.

Acesta a amintit și despre sesizările înregistrate de Poliție în apropiere de localitatea Cheltuitori, municipiul Chișinău, la Pohorniceni, raionul Orhei, unde a fost semnalată căderea unei drone, precum și la Cuhureștii de Sus, raionul Florești. La fața locului au fost trimiși specialiști pentru verificări.

„Rusia dă dovadă din nou că nu respectă Republica Moldova și oamenii săi, trimițând drone deasupra țării noastre. Noi vom sprijini în continuare Ucraina și poporul ucrainean și suntem pentru o pace justă, iar cei vinoveți să răspundă. Condamnăm atacurile Rusiei și vom continua investițiile în armata națională care să ne poată proteja de astfel de încălcări flagrante ale spațiului nostru aerian”, a scris Igor Grosu.

Totodată, oficialul a îndemnat cetățenii să nu se apropie de obiecte sau fragmente suspecte și să nu le atingă, ci să anunțe imediat Poliția la numărul de urgență 112.

Președintele Maia Sandu condamnă survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după ce două drone au survolat marți spațiul aerian al țării, una dintre acestea fiind surprinsă deasupra municipiului Chișinău. Șefa statului afirmă că incidentul a provocat îngrijorare în rândul locuitorilor Capitalei și acuză Rusia că ignoră neutralitatea și suveranitatea Republicii Moldova.

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Două drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, în după-amiaza zilei de 17 noiembrie, două aparate de zbor fără pilot au ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Unul dintre acestea, de tip Geran-2, a fost detectat de Centrul Operații Aeriene la ora 15:49, venind din direcția regiunii Odesa, Ucraina, și îndreptându-se spre Tiraspol.

La ora 16:02, aceeași dronă a pătruns din nou în spațiul aerian național, de această dată deplasându-se spre localitatea Mălăiești, raionul Criuleni.

Un alt aparat de zbor, identificat de autorități drept o dronă de tip Shahed, a fost semnalat deplasându-se din sudul țării spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Acesta a fost surprins și de echipa PRO TV deasupra Capitalei, la ora 16:31.

Spațiul aerian al Republicii Moldova, restricționat

În urma incidentelor, la ora 16:27, autoritățile au decis restricționarea întregului spațiu aerian al Republicii Moldova, invocând motive de securitate.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale a anunțat că monitorizează în continuare situația, în coordonare cu instituțiile competente și partenerii.

Ulterior, la ora 17:20, unul dintre aparatele de zbor a fost surprins în imagini în raionul Florești.

Autoritățile au îndemnat populația să nu se apropie de drone sau de eventualele fragmente ale acestora, să nu le atingă și să anunțe imediat Serviciul 112, după ce s-au îndepărtat de zona de pericol.

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