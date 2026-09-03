Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șeful legislativului i-a felicitat pe militarii care contribuie la menținerea păcii și la apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
„Adresez sincere felicitări tuturor celor care ne asigură pacea prin curaj, devotament, iubire de țară și contribuie la apărarea independenței și a integrității teritoriale. Zilele trecute, de Ziua Independenței, am urmărit toți cu mândrie Parada militară. Am văzut o Armată mai pregătită și o demonstrație clară că sistemul de apărare se modernizează”, a scris Igor Grosu.
Republica Moldova vrea pace
Totodată, președintele parlamentului a menționat că Armata Națională este simbolul apărării păcii și așa va continua să fie.
„Republica Moldova vrea pace - pentru oamenii săi și pentru toate statele suverane. Iar o armată puternică înseamnă, înainte de toate, capacitatea de a apăra această pace. Armata Națională este simbol al apărării păcii și așa va continua să fie. La mulți ani, Armata Națională! Vă mulțumesc că vă serviți țara cu onoare!”, a concis șeful legislativului.
Mesajul Maiei Sandu, la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru profesionalismul și responsabilitatea cu care își îndeplinesc misiunile în țară și peste hotare. Președintele a remarcat progresele înregistrate în ultimii ani în consolidarea Armatei Naționale, inclusiv prin pregătirea militarilor, dotarea cu echipamente moderne și extinderea cooperării cu forțele armate ale statelor europene.
„De 35 de ani suntem o armată”
Și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a transmis un mesaj de felicitare și recunoștință tuturor celor care au contribuit și contribuie la dezvoltarea instituției de apărare a țării.
Potrivit lui Nosatîi, sloganul din acest an: „De 35 de ani suntem o armată”, reprezintă mai mult decât un mesaj aniversar. Acesta reflectă spiritul de echipă și efortul comun al tuturor celor implicați în activitatea instituției.
Ministrul a evidențiat și contribuția persoanelor care nu poartă uniformă militară, dar care, prin profesionalism și implicare, participă zi de zi la dezvoltarea și consolidarea Armatei Naționale.
Armata Națională împlinește 35 de ani
Armata Națională a Republicii Moldova a fost fondată la 3 septembrie 1991, iar în fiecare an, această zi este marcată drept Ziua Armatei Naționale.