Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șeful legislativului i-a felicitat pe militarii care contribuie la menținerea păcii și la apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

„Adresez sincere felicitări tuturor celor care ne asigură pacea prin curaj, devotament, iubire de țară și contribuie la apărarea independenței și a integrității teritoriale. Zilele trecute, de Ziua Independenței, am urmărit toți cu mândrie Parada militară. Am văzut o Armată mai pregătită și o demonstrație clară că sistemul de apărare se modernizează”, a scris Igor Grosu.

Republica Moldova vrea pace

Totodată, președintele parlamentului a menționat că Armata Națională este simbolul apărării păcii și așa va continua să fie.

„Republica Moldova vrea pace - pentru oamenii săi și pentru toate statele suverane. Iar o armată puternică înseamnă, înainte de toate, capacitatea de a apăra această pace. Armata Națională este simbol al apărării păcii și așa va continua să fie. La mulți ani, Armata Națională! Vă mulțumesc că vă serviți țara cu onoare!”, a concis șeful legislativului.

Mesajul Maiei Sandu, la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru profesionalismul și responsabilitatea cu care își îndeplinesc misiunile în țară și peste hotare. Președintele a remarcat progresele înregistrate în ultimii ani în consolidarea Armatei Naționale, inclusiv prin pregătirea militarilor, dotarea cu echipamente moderne și extinderea cooperării cu forțele armate ale statelor europene.

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„De 35 de ani suntem o armată”

Și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a transmis un mesaj de felicitare și recunoștință tuturor celor care au contribuit și contribuie la dezvoltarea instituției de apărare a țării.

Potrivit lui Nosatîi, sloganul din acest an: „De 35 de ani suntem o armată”, reprezintă mai mult decât un mesaj aniversar. Acesta reflectă spiritul de echipă și efortul comun al tuturor celor implicați în activitatea instituției.

Ministrul a evidențiat și contribuția persoanelor care nu poartă uniformă militară, dar care, prin profesionalism și implicare, participă zi de zi la dezvoltarea și consolidarea Armatei Naționale.

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Armata Națională împlinește 35 de ani

Armata Națională a Republicii Moldova a fost fondată la 3 septembrie 1991, iar în fiecare an, această zi este marcată drept Ziua Armatei Naționale.