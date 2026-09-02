O fetiță de doar doi ani și jumătate a rămas singură într-un apartament de la etajul cinci al unui bloc din sectorul Ciocana al capitalei, după ce mama sa a ieșit pentru scurt timp, iar ușa s-a blocat. Salvatorii au intervenit și au intrat în locuință prin fereastră, reușind să deschidă ușa din interior și să evite un posibil accident.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, totul s-a întâmplat astăzi, la ora 12:38, într-un apartament de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău.

Ajunși la locul incidentului, salvatorii au constatat că ferestrele locuinței erau deschise, iar copilul se afla singur în apartament. Situația prezenta un risc sporit, întrucât fetița s-ar fi putut apropia de geam și ar fi putut cădea de la înălțime.

Salvatorii au intrat pe geam

Pentru a o liniști, salvatorii au comunicat permanent cu micuța pe durata intervenției. Ulterior, aceștia au intrat în apartament prin fereastră și au deschis ușa din interior.

Fetița a fost preluată în siguranță de mama sa. Din fericire, copilul nu a avut de suferit.