Noi detalii ies la iveală în cazul tragediei de la Măgdăcești, unde o femeie ar fi fost ucisă de soțul său. Datele prezentate de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, arată o succesiune de evenimente care a început încă în luna iulie, când victima a cerut pentru prima dată protecție. Ulterior, bărbatul ar fi încălcat ordinul, a primit o nouă măsură de protecție, iar la scurt timp a plecat peste hotare. Pe 31 august, autoritățile au fost alertate despre omor.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, primul moment important în această cronologie este 13 iulie, când femeia a solicitat protecție în fața comportamentului soțului său.

Trei zile mai târziu, pe 16 iulie, Judecătoria Criuleni a emis o ordonanță de protecție valabilă pentru 30 de zile.

Bărbatului îi erau impuse restricții menite să asigure securitatea victimei.

3 august – prima încălcare a ordonanței

La aproximativ două săptămâni după emiterea ordinului de protecție, pe 3 august, bărbatul ar fi încălcat măsura impusă de instanță.

Acesta a inițiat un apel telefonic către soția sa, deși avea interdicție să o contacteze. Cazul a fost înregistrat de ofițerul de urmărire penală.

Era prima încălcare documentată a ordonanței de protecție.

24-25 august – victima cere din nou protecție

Pe 24 august, femeia a solicitat emiterea unei noi ordonanțe de protecție.

Cererea a fost examinată, iar pe 25 august, Judecătoria Criuleni a emis o nouă ordonanță.

În aceeași zi, documentul a fost transmis de Biroul de Probațiune Criuleni către Direcția Monitorizare Electronică.

Tot atunci, Inspectoratul de Poliție Criuleni a fost informat că bărbatul urma să se prezinte pentru instalarea echipamentului de monitorizare electronică.

25 august, ora 16:50 – bărbatului îi este instalat dispozitivul GPS

La ora 16:50, bărbatului i-a fost aplicat dispozitivul de monitorizare electronică.

Ulterior, și victima a primit dispozitivele speciale utilizate în astfel de cazuri, astfel încât autoritățile să poată monitoriza respectarea măsurilor de protecție.

Însă, la scurt timp, situația a devenit problematică.

În aceeași zi – semnalul GPS dispare

Tot pe 25 august, semnalul GPS al echipamentului de monitorizare a dispărut de pe platforma autorităților.

În același timp, semnalul SIM continua să transmită date, însă fără să indice poziția exactă a bărbatului.

Inspectorii au încercat să ia legătura cu acesta. Bărbatul ar fi spus că se află la Orhei și că urma să se prezinte personal la inspectorat.

Ulterior, la ora 20:34, acesta a contactat Direcția Monitorizare Electronică și a anunțat că intenționează să plece din Republica Moldova pentru patru-cinci zile.

25-30 august – plecarea peste hotare

Datele obținute ulterior de autorități, inclusiv informațiile Poliției de Frontieră, au arătat că bărbatul s-a aflat peste hotare în perioada 25-30 august.

Autoritățile precizează că ordonanța de protecție nu îi interzicea să părăsească Republica Moldova. Mai mult, pe numele acestuia nu exista un consemn la frontieră.

Astfel, plecarea sa din țară nu putea fi împiedicată prin măsura de protecție și nici urmărită prin mecanismul respectiv.

Potrivit ministrului Justiției, deplasările bărbatului peste hotare erau frecvente, acesta ocupându-se cu aducerea automobilelor în Republica Moldova.

26 august – telefonul este deconectat

La o zi după plecarea sa, pe 26 august, consilierul de probațiune a încercat să îl contacteze.

Telefonul bărbatului era însă deconectat.

Autoritățile nu au reușit să ia legătura cu acesta.

28 august – spune că este în Germania

Două zile mai târziu, pe 28 august, bărbatul a răspuns la apel.

Acesta a declarat că se află în Germania.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, el urma să revină în țară după perioada de patru-cinci zile pe care o anunțase anterior.

30 august – revenirea în țară

Datele Poliției de Frontieră indică faptul că bărbatul s-a aflat peste hotare până pe 30 august, după care a revenit în Republica Moldova.

Ulterior revenirii, însă, echipamentul de monitorizare electronică nu mai era vizibil pe platformă, din cauza pierderii semnalului.

31 august – ultima încercare de contact și alerta la 112

Pe 31 august, inspectorul Direcției Monitorizare Electronică a încercat în repetate rânduri să îl contacteze pe bărbat, deoarece perioada în care acesta anunțase că va fi plecat din țară expirase.

De această dată, bărbatul nu a mai răspuns.

La ora 9:17, Serviciul 112 a fost alertat despre un caz de omor.

În timpul cercetărilor efectuate la locul tragediei, autoritățile au constatat că dispozitivul de monitorizare electronică nu se afla pe corpul bărbatului.

Ce spun autoritățile despre monitorizarea electronică

Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, precizează că după revenirea bărbatului în Republica Moldova, echipamentul nu mai era vizibil pe platforma de monitorizare, deoarece semnalul GPS fusese pierdut.

În același timp, faptul că bărbatul putea părăsi legal țara a făcut imposibilă urmărirea deplasării sale peste hotare prin mecanismul de monitorizare electronică.

INP a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces

Inspectoratul Național de Probațiune a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces produs ieri într-o localitate din raionul Criuleni, unde un bărbat de 47 de ani și soția acestuia, de 42 de ani, au fost găsiți fără suflare. Înainte de tragedie, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție.

Procuratura a pornit un proces penal și verifică de ce bărbatul a ajuns la soție, deși avea emisă o ordonanță de protecție

Tot ieri, Procuratura raionului Criuleni a pornit un proces penal. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun și ar fi împușcat-o pe femeie, după care și-ar fi luat viața cu aceeași armă. Un element important verificat acum de procurori este faptul că, anterior, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție. Procuratura urmează să stabilească inclusiv cum a fost posibil ca acesta să ajungă la victimă, în pofida măsurii dispuse.

Ce au ridicat polițiștii de la locul tragediei

La locul tragediei, polițiștii au ridicat arma, muniții și alte obiecte care ar putea avea relevanță pentru anchetă.

În cadrul procesului penal urmează să fie efectuate expertize medico-legale și balistice, precum și alte acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Unul dintre aspectele verificate de procurori este cum a fost pusă în aplicare ordonanța de protecție și ce a permis apropierea bărbatului de victimă, în pofida măsurii dispuse.

Procuratura precizează că vor fi examinate atât acțiunile bărbatului asupra soției, cât și eventualele acțiuni îndreptate asupra altor membri ai familiei.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Ieri, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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