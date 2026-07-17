Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează că, în perioada 18–22 iulie 2026, în mai multe zone ale Republicii Moldova va fi instituit cod de pericol excepțional de incendii de vegetație, conform prognozelor emise de Instituția Publică „Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu”. În condițiile temperaturilor foarte ridicate și ale uscării accentuate a vegetației, salvatorii avertizează că inclusiv o sursă minoră de foc poate declanșa incendii de amploare, cu risc major pentru locuințe, terenuri agricole, păduri și mediul înconjurător.

Pentru a preveni astfel de situații, IGSU face apel la responsabilitatea cetățenilor și recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de siguranță.

Astfel, oamenii sunt îndemnați:

să nu aprindă focul în apropierea lanurilor de cereale, a pădurilor sau a terenurilor cu vegetație uscată;

să nu arunce mucuri de țigară nestinse pe câmp, la marginea drumurilor sau în alte locuri neamenajate;

să evite arderea resturilor vegetale și a gunoiului menajer, deoarece flăcările se pot extinde rapid în condiții de vânt și secetă;

să supravegheze permanent focurile deschise, acolo unde acestea sunt permise, și să se asigure că sunt stinse complet înainte de părăsirea locului.

Totodată, IGSU îi îndeamnă pe cetățenii care observă focare de incendiu să nu încerce să le stingă dacă acestea s-au extins și le pot pune viața în pericol, ci să apeleze imediat Serviciul de urgență 112, oferind informații cât mai exacte despre locul producerii incendiului.