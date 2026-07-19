După ce meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de siguranță pentru a evita incidentele. Avertizarea este valabilă până în noaptea de 20 iulie și vizează ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt.

Potrivit Instituției Publice Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în intervalul 19 iulie, ora 16:00 – 20 iulie, ora 02:00, pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de precipitații vor ajunge la 15–35 l/m², fiind posibile căderi de grindină și intensificări ale vântului în rafale de până la 15–20 m/s.

Ce recomandă salvatorii

În contextul avertizării meteorologice, IGSU recomandă populației să evite deplasările în aer liber pe durata fenomenelor periculoase și să rămână în locuri sigure.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați:

să nu staționeze și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor ușoare;

să închidă geamurile și să fixeze obiectele aflate pe balcoane și terase;

în timpul descărcărilor electrice, să evite utilizarea aparatelor electrice și să se adăpostească în interiorul clădirilor;

să nu traverseze drumurile acoperite de apă și să evite deplasarea în apropierea râurilor și bazinelor acvatice.

Apelați 112 în situații de urgență

Salvatorii îndeamnă populația să manifeste prudență și să respecte recomandările autorităților pe durata Codului galben. În cazul producerii unor situații de risc sau urgențe, oamenii sunt îndemnați să solicite ajutor apelând Serviciul 112.