Un nou dosar penal care îl vizează pe Ilan Șor a fost trimis în instanță. Procuratura Anticorupție susține că acesta ar fi organizat și coordonat o schemă prin care din activele Băncii de Economii au fost delapidați 100 de milioane de dolari, în perioada 2013–2014.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, săvârșită în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

Anchetatorii susțin că, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, au acumulat probe potrivit cărora, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a pus la punct o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari SUA din activele instituției financiare.

Ar fi controlat din umbră mai multe instituții financiare

Conform procurorilor, Ilan Șor ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi influențat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării schemei.

Potrivit acuzării, astfel au fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea fondurilor SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente false.

În consecință, acesta este acuzat că a participat, împreună cu alte persoane implicate, la delapidarea mijloacelor financiare ale băncii în valoare de 100 de milioane de dolari.

Arest preventiv în lipsă și un nou dosar trimis în judecată

Procuratura Anticorupție mai informează că, la 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea, în lipsa lui Ilan Șor, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru 30 de zile.

Dosarul a fost expediat instanței de judecată pentru examinare în fond.

Pentru infracțiunea imputată, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Ilan Șor a fost condamnat denitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară, fiind găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani. Acesta se află pe lista de sancțiuni a SUA, Canadei, Marii Britanii și a Uniunii Europene. Din 2019 și până în februarie 2024, acesta s-ar fi aflat în Israel. Ulterior, s-ar fi mutat în Federația Rusă și, potrivit autorităților, este un instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului. În ultimii ani, organele de drept au descins cu mii de percheziții la oameni afiliați acestuia în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice.