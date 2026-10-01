Statele Unite au sancționat rețeaua financiară A7, condusă de Ilan Șor, și au desemnat-o drept „organizație criminală transnațională semnificativă”. Departamentul Trezoreriei SUA susține că rețeaua, descrisă drept un sistem bancar din umbră cu legături cu Rusia, a fost utilizată pentru eludarea sancțiunilor și transferarea unor sume uriașe de bani prin sistemul financiar internațional.

Potrivit autorităților americane, A7 a fost creată și susținută de persoane sancționate pentru a evita restricțiile financiare și a ajuns să opereze printr-o rețea de companii-subagenți din mai multe țări.

Investigația Rețelei de Combatere a Infracțiunilor Financiare a Trezoreriei SUA, FinCEN, arată că sub-agenții A7 ar fi procesat peste 17 miliarde de dolari între ianuarie 2025 și iunie 2026.

În același timp, rețeaua susținea că poate procesa peste 2.000 de tranzacții în fiecare zi, iar volumul total al acestora ar fi depășit 7,5 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 91,5 miliarde de dolari.

Autoritățile americane afirmă că rețeaua folosea documente comerciale false, evidențe de import-export falsificate și descrieri înșelătoare ale mărfurilor pentru ca tranzacțiile ilegale să pară operațiuni comerciale obișnuite.

Legături cu Rusia și Iran

Potrivit Departamentului Trezoreriei, A7 nu ar fi fost folosită doar pentru eludarea sancțiunilor impuse Rusiei. Aceiași sub-agenți ar fi oferit servicii unor actori iranieni, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, dar și unor organizații susținute de Iran.

Trezoreria SUA susține că rețeaua a fost utilizată inclusiv pentru facilitarea unor tranzacții legate de vânzarea petrolului iranian și achiziții de arme.

Oficialii americani mai afirmă că A7 a fost asociată cu Nobitex, o platformă iraniană de schimb de active digitale sancționată de Statele Unite, și că ar fi facilitat tranzacții asociate unor actori implicați în atacuri informatice și alte activități ilegale.

SUA blochează activele rețelei

Prin decizia OFAC, toate bunurile și interesele în bunuri ale rețelei A7 care se află în Statele Unite sau intră sub jurisdicția americană sunt blocate.

De asemenea, persoanelor și companiilor americane le sunt interzise, în general, tranzacțiile cu entitățile vizate de sancțiuni.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că măsurile împotriva A7 fac parte din eforturile Washingtonului de a demonta infrastructurile financiare care permit eludarea sancțiunilor.

„Dacă facilitați finanțarea ilegală a adversarilor Americii, veți pierde accesul la sistemul financiar al SUA”, a transmis oficialul american.

Autoritățile americane precizează că măsurile împotriva A7 vizează o rețea pe care o consideră parte a infrastructurii financiare clandestine utilizate pentru transferarea fondurilor și eludarea sancțiunilor internaționale.