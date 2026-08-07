O femeie de 34 de ani a fost transportată la spital, după ce a fost lovită de un automobil în timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni din capitală. Momentul impactului a fost surprins de martori și publicat pe rețelele de socializare.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 20:00, pe strada Ion Creangă din Chișinău.

Un automobil condus de un bărbat a lovit femeia în timp ce aceasta traversa pe trecerea de pietoni.

În urma impactului, victima a fost transportată la spital pentru investigații medicale.

Ce spun medicii

Contactați de PRO TV, reprezentanții Institutului de Medicină Urgentă au declarat că vor reveni ulterior cu informații despre starea victimei.

Sursa video: Telegram/cx_md