Au apărut primele imagini de pe câmpul din apropierea satului Cernița unde în această dimineață s-a produs o deflagrație. Locuitorii din Șoldănești și Florești au raportat zgomote puternice, similare unor explozii. Zona este încercuită, iar mai mulți polițiști sunt la locul incidentului.

Explozie la Florești/ PRO TV

Explozie în apropiere de Cernița, raionul Florești

Potrivit poliției, în jurul orei 07:45, un locuitor din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, a semnalat zgomote puternice, similare unor explozii. Preliminar, zgomotele ar fi provenit din zona Camenca, în regiunea transnistreană.

Ulterior, Poliția a recepționat o altă sesizare privind o explozie în apropierea localității Cernița, raionul Florești.

În prezent, polițiștii, împreună cu reprezentanții celorlalte instituții abilitate, desfășoară verificări în teren pentru localizarea eventualelor obiecte.

Îndemn către cetățeni

Autoritățile îndeamnă cetățenii să își păstreze calmul și să nu se apropie de obiecte necunoscute sau suspecte depistate la sol. În cazul în care sunt observate astfel de obiecte, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112.

Patru drone au survolat spațiul aerian al țării

Incidentul vine după ce în această dimineață, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de patru drone. Potrivit ministerului Apărării, primul obiect a fost detectat la ora 05:21, de o patrulă a Poliției de Frontieră. Acesta se deplasa din direcția localității Velîkoe Coșnița, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău, raionul Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național.

Un alt aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina. Drona a traversat frontiera în direcția localității Larga, raionul Briceni, iar la 06:16 a părăsit spațiul aerian al țării, revenind spre Ucraina.

Ulterior, la ora 06:35, un alt obiect a traversat spațiul aerian național din direcția localității Pridnistreanske, regiunea Vinița, în direcția localității Volovița, raionul Soroca. La 06:45, acesta a fost observat de cetățeni, deplasându-se pe direcția Gura Căinarului – Lunga – Băhrinești – Gura Camencii, raionul Florești.

Spațiul aerian - închis temporar

Din motive de securitate, autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian din zona de nord a Republicii Moldova.

Situația a continuat să fie monitorizată. La 06:58, Serviciul Operații Aeriene a raportat o altă dronă, care a survolat spațiul aerian din direcția localității Kodîma, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Socola, în direcția segmentului transnistrean al Republicii Moldova.

La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Cunicea, raionul Camenca.

Spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova a fost redeschis la ora 07:46.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii externi.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.