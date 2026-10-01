Nistrul se retrage alarmant și la Soroca, unde în unele sectoare mai mult de jumătate din albia râului a rămas descoperită. Imaginile readuc în atenție avertismentele ecologiștilor privind agravarea situației, în timp ce autoritățile spun că nivelul apei în lacul de acumulare de la Dubăsari este peste media obișnuită. Pentru a asigura alimentarea cu apă a Chișinăului, vor fi aduse încă trei pompe de mare capacitate.

„Iată acum merg pe fundul râului care era acum câteva săptămâni fix în drept cu orașul Soroca. Păcat”

Situația de pe Nistru continuă să fie îngrijorătoare, iar pe rețelele sociale apar tot mai multe imagini cu nivelul scăzut al apei. Premierul spune că, deși râul a ajuns la limita de risc, autoritățile au reușit să păstreze rezerve în lacul de acumulare de la Dubăsari.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Riscurile încep la 111 metri și noi am ajuns acolo. Cred că tot ce a fost posibil de făcut de pus presiune pe partea ucraineană ca să ne dea mai multă apă decât consumam a fost făcută. Avem inclusiv careva rezerve acumulate la Dubăsari. Nivelul acolo este peste media tipică și asta este una din puținele noutăți bune pe care le avem în ce ține de Nistru.”

Pentru Chișinău sunt pregătite și măsuri suplimentare. Apă-Canal Chișinău a solicitat încă trei pompe de mare capacitate, care vor fi folosite pentru captarea apei din Nistru. Guvernul și Comisia Națională de Management al Crizelor au aprobat solicitarea, iar în prezent sunt pregătite actele și sunt făcute verificările tehnice. Ulterior, pompele vor fi transmise operatorului. Acestea se adaugă celor cinci pompe primite în luna august.

Gheoghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: ”Chiar și în condițiile actuale când avem un nivel scăzut, foarte scăzut pe Nistru, totuși avem 33 de metri pe secundă în ultimele zile, ceea ce înseamnă că Chișinăul are nevoie de doi metri cubi pe secundă din cei 33 care au fost în ultimele zile. Acum unde este problema, problema este gestionată de primăria Chișinău și Apă-Canal pentru că în cazul în care ar scădea nivelul, ea ar putea avea probleme să capteze această apă din punct de vedere tehnic.”

Din 26 septembrie, în Republica Moldova este în vigoare starea de urgență în sectorul hidrologic. În această perioadă este interzisă captarea apei din Nistru și Prut pentru irigare. De asemenea, apa potabilă nu poate fi folosită pentru udarea gazonului și a spațiilor decorative, spălarea străzilor, curților sau fațadelor, precum și pentru umplerea piscinelor și bazinelor recreative.

Autoritățile spun că au pregătit și soluții de rezervă în cazul în care unele localități vor rămâne fără apă. Printre acestea se numără utilizarea sondelor arteziene, instalarea pompelor de mare capacitate și transportarea apei către localitățile afectate.