A intrat pe contrasens și era cât pe ce să se izbească frontal de o altă mașină. Șoferul de 32 de ani a fost identificat de poliție și sancționat.

Incidentul s-a produs pe 21 octombrie, pe strada Nicolae Dimo din sectorul Rîșcani al capitalei.

În imaginile video, publicate pe internet, se vede cum șoferul unei Skoda se deplasează pe contrasens și este la un pas să se lovească frontal de o mașină care circula regulamentar. Momentul periculos a fost surprins de o cameră de bord.

Ofițerii Inspectoratului Național de Securitate Publică au identificat conducătorul auto, un bărbat de 32 de ani, care a fost sancționat pentru încălcarea Regulamentului circulației rutiere.

Poliția le reamintește șoferilor să respecte regulile de circulație și să evite manevrele periculoase, care pot pune în pericol atât propria viață, cât și siguranța celorlalți participanți la trafic.