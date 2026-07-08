Imagini care arată condiții insalubre în blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți au fost publicate în spațiul public de un consilierul municipal MAN. În fotografii se arată pereți degradați, murdărie și un aspect care a stârnit reacții pe rețelele sociale. În reacție, ministerul Sănătății a anunțat că tratează cu maximă seriozitate situația și a solicitat administrației spitalului informații despre starea încăperilor, măsurile întreprinse până acum și planul de remediere.

Potrivit explicațiilor oferite de ministerul Sănătății, în imagini se vede secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, un spațiu separat de zona în care sunt preparate mesele pentru pacienți.

Imagini din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți/ Cebotari Valentin

„Administrația instituției a inițiat procedurile necesare pentru renovarea capitală a blocului alimentar și a anunțat că va solicita expertizarea condițiilor de funcționare de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”, au menționat în mesajul public.

Imagini din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți/ Cebotari Valentin

Imagini din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți/ Cebotari Valentin

Ministerul Sănătății precizează că va monitoriza implementarea măsurilor și respectarea normelor sanitar-igienice și de siguranță alimentară. În cazul în care verificările vor arăta că activitatea blocului alimentar trebuie sistată total sau parțial, pacienții vor fi alimentați prin soluții alternative, inclusiv servicii de catering.

Totodată, ministrul Sănătății, Emil Ceban, urmează să viziteze joi, 9 iulie, Spitalul Clinic Bălți.