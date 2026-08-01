Un moment artistic deosebit a marcat încheierea primei sesiuni ordinare a parlamentului din anul 2026. Imnul de Stat al Republicii Moldova și Imnul Uniunii Europene au răsunat în sala de ședințe a Legislativului, fiind interpretate de Corul „Balada” din satul Măgdăcești, raionul Criuleni.
Sub bagheta dirijoarei Diana Maxim, membrii Corului „Balada” au oferit un moment muzical dedicat valorilor naționale și europene, marcând încheierea lucrărilor primei sesiuni ordinare a Parlamentului din acest an.
Interpretarea celor două imnuri a adus o notă solemnă evenimentului și a fost apreciată de deputați și participanții la ședința plenară.
Corul „Balada”, promotor al culturii muzicale
Fondat în anul 2010, Corul „Balada” reunește 39 de tineri și adolescenți pasionați de arta vocal-corala. De-a lungul activității sale, formația a participat la numeroase festivaluri și concursuri naționale și internaționale, unde a obținut premii și distincții importante.