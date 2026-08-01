Imnul Republicii Moldova și Imnul Uniunii Europene, interpretate la încheierea primei sesiuni ordinare a Parlamentului - VIDEO

Un moment artistic deosebit a marcat încheierea primei sesiuni ordinare a parlamentului din anul 2026. Imnul de Stat al Republicii Moldova și Imnul Uniunii Europene au răsunat în sala de ședințe a Legislativului, fiind interpretate de Corul „Balada” din satul Măgdăcești, raionul Criuleni.