Un bărbat de 54 de ani a murit, după ce a fost lovit de un camion în timp ce mergea pe drum, ieri la Băcioi. Șoferul n-a consumat alcool.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în satul Frumușica, comuna Băcioi.

La volanul unui camion marca Mercedes se afla un bărbat de 47 de ani.

În urma impactului, pietonul a murit pe loc. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii investighează cazul.

Recomandările poliției

În acest context, poliția le recomandă pietonilor ca, pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, să poarte haine cu elemente reflectorizante sau veste reflectorizante, pentru a fi mai ușor observați de șoferi. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să circule, pe cât posibil, pe marginea stângă a drumului, în direcția opusă traficului.