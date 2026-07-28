O femeie în vârstă de 36 de ani a fost transportată la spital, după ce automobilul pe care îl conducea a fost implicat într-un grav accident rutier produs în după-amiaza zilei de 28 iulie, pe traseul R1 Chișinău–Sculeni, în apropierea frontierei cu România.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, șoferița conducea un automobil de model Peugeot din direcția municipiului Chișinău spre Ungheni.

La un moment dat, femeia ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus și s-a izbit frontal de un autocamion DAF, care tracta o semiremorcă.

Camionul era condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani.

Șoferița a fost transportată la spital

În urma impactului, conducătoarea autoturismului a suferit mai multe leziuni și a fost preluată de un echipaj medical, fiind transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre starea acesteia.

Testele alcoolscopice au fost negative

După producerea accidentului, ambii șoferi au fost testați cu aparatul Drager, iar rezultatele au arătat că niciunul nu consumase alcool.

Sursa video: Accidente Rutiere Moldova