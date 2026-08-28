Un accident rutier s-a produs în această dimineață în raionul Anenii Noi. Un microbuz și un automobil s-au ciocnit, iar în urma impactului microbuzul s-a răsturnat, în timp ce celălalt vehicul a fost avariat în partea laterală. La fața locului au intervenit pompierii și alte echipe specializate. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Din imaginile surprinse de mertori se observă că microbuzul s-a răsturnat în urma coliziunii, în timp ce automobilul a fost avariat în partea laterală. Cele două vehicule au suferit pagube materiale, iar accidentul a necesitat intervenția serviciilor de urgență.

Potrivit informațiilor oferite de poliție, în urma accidentului nicio persoană nu a avut de suferit. Astfel, deși impactul a fost unul suficient de puternic pentru ca microbuzul să se răstoarne, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Echipele specializate, inclusiv pompierii, au intervenit

La locul accidentului au fost mobilizate echipe specializate, inclusiv pompierii, care au intervenit pentru gestionarea consecințelor accidentului și pentru asigurarea securității în zona producerii acestuia.