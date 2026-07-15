Un accident rutier grav a avut loc cu puțin timp în urmă pe traseul Otaci–Rezina. Două mașini s-au ciocnit violent, iar imaginile surprinse după impact arată că unul dintre automobile a fost puternic distrus. Deocamdată, nu se cunoaște dacă sunt persoane rănite.

Momente de panică pe traseul Otaci–Rezina, unde două automobile au fost implicate într-un accident rutier. Impactul a fost atât de puternic, încât una dintre mașini a fost grav avariată, iar bucăți din aceasta au rămas împrăștiate pe carosabil.

Imagini de la locul accidentului au fost distribuite pe rețelele de socializare, acestea surprinzând amploarea coliziunii și starea gravă în care a ajuns unul dintre vehicule.

Deocamdată, nu se cunosc circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și nici dacă există victime.

Sursa video: Accidente Rutiere Moldova