Importul de cereale și plante oleaginoase va fi supus din nou licențierii, începând cu 1 noiembrie 2026. Proiectul de lege a fost votat în două lecturi de Parlament. Licențele vor fi eliberate gratuit, iar importatorii nu vor putea comercializa sau exporta mărfurile aduse în țară.

Potrivit proiectului, licențele de import vor fi eliberate prin derogare de la legislația privind reglementarea activității de întreprinzător și vor viza exclusiv mărfurile incluse în document. Acestea vor putea fi solicitate de persoane fizice și juridice care cresc animale sau produc uleiuri și grăsimi, produse de morărit ori hrană pentru animalele de fermă.

Licențele vor fi eliberate gratuit

Cererile vor fi examinate de o comisie din care vor face parte reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Ministerului Dezvoltării Economice, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai asociațiilor de profil. Licențele vor fi gratuite, însă titularii nu vor putea comercializa sau exporta mărfurile importate.

Mecanismul nu se va aplica importurilor de cereale și oleaginoase din țările care au reprezentat, în medie, mai puțin de 10% din totalul importurilor Republicii Moldova, pe parcursul a trei ani consecutivi în care nu s-a aplicat licențierea.

Guvernul va putea prelungi o singură dată perioada de aplicare a măsurii, cu cel mult 12 luni, la propunerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Trei licențe de import, eliberate până acum

Până la 28 octombrie, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a eliberat trei licențe de import: pentru 100 de tone de grâu spelta din Ucraina, 22 de tone de porumb pentru popcorn din Cehia și 4.000 de tone de floarea-soarelui din Ucraina, Cehia și Polonia.

Osmochescu a precizat că autoritățile au analizat efectele măsurii asupra fermierilor, exportatorilor și procesatorilor. Potrivit lui, analiza nu a identificat un impact negativ dovedit asupra procesatorilor.

Exportatorii întâmpină dificultăți logistice

Un alt factor luat în calcul de autorități este dificultatea traderilor de a exporta volumele necesare de cereale, în contextul problemelor logistice din regiunea Mării Negre.

Potrivit ministrului, blocajele afectează întregul lanț comercial: exportatorii nu reușesc să preia și să transporte suficiente cantități, iar fermierii sunt nevoiți să păstreze recolta în depozite, fără a o putea valorifica la timp.

În ceea ce privește tranzitul cerealelor prin Republica Moldova, Osmochescu a afirmat că majoritatea transporturilor se realizează pe calea ferată, iar aglomerația de la frontieră este provocată în principal de alte categorii de mărfuri, inclusiv produse petroliere.

De ce se cere prelungirea licențierii

Regimul de licențiere a importurilor de cereale și culturi oleaginoase a fost introdus ca măsură temporară de protejare a producătorilor agricoli autohtoni și urma să fie aplicat până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea prelungirii.

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