Importul de cereale și culturi oleaginoase din Ucraina ar putea fi licențiat. Guvernul a dat astăzi aviz pozitiv unui proiect de lege în acest sens. Măsura ar trebui să permită autorităților să urmărească mai bine traseul mărfii și să se asigure că produsele ucrainene doar tranzitează Republica Moldova și nu ajung pe piața locală. Agricultorii cer ca măsura să fie aplicată cât mai repede. Aceștia spun că există deja suspiciuni că unele produse ucrainene ajung pe piața locală, iar apoi sunt exportate ca marfă moldovenească. Situația ar putea afecta exportatorii din Moldova, care riscă să fie supuși unor restricții la exportul în Uniunea Europeană.

Sergiu GHERCIU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „Guvernul consideră oportun instituirea unor măsuri temporare de monitorizare și gestionare a fluxului de import, care să nu genereze restricții excesive asupra comerțului și să fie aplicate cu respectarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova.”

Vasile Tofan a declarat că decizia este una dificilă, pentru că deși limitarea importurilor mai ieftine protejează producătorii locali de cereale, aceasta poate afecta industria de morărit și a sectorului zootehnic. Din acest motiv, se acceptă ca măsura să fie aplicată doar până la sfârșitul lunii octombrie.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Cred că am ajuns la un compromis, s-o limităm în perioada aceasta mai complicată pentru producătorii noștri de cereale – septembrie, octombrie – când sunt pline silozurile, sunt pline terminalele, în perioada aceasta mai grea să le dăm totuși un umăr de ajutor. În același timp, mi-aș dori mult, ca pe termen lung, noi să intervenim mai puțin ca stat, pentru că, încercând să ajuți pe cineva, inevitabil penalizezi pe alții și trebuie să menționez și consumatorii din Republica Moldova, care pot să plătească mai mult. Deci, e o decizie grea.”

Autorul proiectului de lege, Serghei Ivanov, care vine din sectorul agricol, spune că măsura ar permite un control mai riguros al mărfii ucrainene care tranzitează țara noastră. Astfel, produsele ar trebui să nu ajungă pe piața locală, unde ar putea influența prețurile.

Serghei IVANOV, DEPUTAT PN: „Deja, din păcate, sunt semnale că se importă, nici nu pot să spun că se importă, se aduce, pentru că a importa înseamnă să ai acte oficiale. Se aduce grâu din Ucraina, se face proveniența noastră, ceea ce pentru partenerii noștri din România e un semnal de alarmă și riscăm, din păcate, să intrăm sub licențierea europeană, ceea ce noi nu-i dorim pentru ca va fi un impact foarte negativ asupra noastră.”

În aceste condiții, Ivanov susține că proiectul de lege trebuie adoptat cât mai rapid pentru a putea intra în vigoare. Asociația Forța Fermierilor a salutat avizul Guvernului, dar consideră că termenul de licențiere până la 31 octombrie 2026 nu este suficient pentru protejarea pieței interne.

Organizația cere Parlamentului să voteze inițiativa prin procedură de urgență. Măsura a fost luată după ce mai multe asociații de fermieri au criticat decizia guvernului de permite tranzitul marfurilor ucrainene pe teritoriul țării noastre cu o reducere de 50 la sută a tarifelor.

Mecanismul de licențiere nu este unul nou pentru Republica Moldova. Acesta a fost introdus în octombrie 2023 pentru importurile de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui și a fost ulterior prelungit de mai multe ori.