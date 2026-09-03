Importurile de cereale și oleaginoase vor fi supuse, temporar, unui regim de licențiere, pentru a proteja producătorii agricoli autohtoni. Măsura urmărește să protejeze agricultorii autohtoni de importurile masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlament.

Potrivit proiectului, cererile pentru eliberarea licențelor vor fi examinate de o comisie formată din reprezentanți ai ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și ai asociațiilor de profil. Licența va fi eliberată gratuit.

Documentul prevede că licențele vor putea fi solicitate de persoane fizice și juridice care cresc animale sau activează în producerea uleiurilor și grăsimilor, a produselor de morărit ori a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

Totodată, titularii licențelor nu vor avea dreptul să comercializeze sau să exporte mărfurile importate.

Măsura urmărește să protejeze agricultorii autohtoni

Inițiativa îi aparține președintelui Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Serghei Ivanov. Potrivit notei de fundamentare, măsura urmărește să protejeze agricultorii autohtoni de importurile masive de cereale și oleaginoase din țările vecine.

Autorul proiectului invocă și diferența de preț dintre piața internă și cea din regiune. În prezent, prețul grâului în Republica Moldova este cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța.

Regimul provizoriu de licențiere este propus până la 31 octombrie 2026. Un mecanism similar a fost aplicat și în perioada 2024–2025.

Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. După adoptare, legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Guvernul a dat aviz pozitiv

Pe 26 august, Guvernul a dat aviz pozitiv ca importul de cereale și culturi oleaginoase din Ucraina să fie licențiat. Agricultorii au cerut ca măsura să fie aplicată cât mai repede. Aceștia au spus că există deja suspiciuni că unele produse ucrainene ajung pe piața locală, iar apoi sunt exportate ca marfă moldovenească. Situația ar putea afecta exportatorii din Moldova, care riscă să fie supuși unor restricții la exportul în Uniunea Europeană.

Vasile Tofan a declarat că decizia a fost una dificilă, pentru că deși limitarea importurilor mai ieftine protejează producătorii locali de cereale, aceasta poate afecta industria de morărit și a sectorului zootehnic. Din acest motiv, se acceptă ca măsura să fie aplicată doar până la sfârșitul lunii octombrie.

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