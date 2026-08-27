În această seară, clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile tricolorului, într-un gest simbolic dedicat celor 35 de ani de independență.

Lumina tricolorului a transformat fațada Parlamentului într-un punct de atracție în centrul capitalei, iar imaginea clădirii iluminate marchează, într-un mod aparte, sărbătoarea națională.

Republica Moldova marchează 35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.

Depuneri de flori de către conducerea de vârf a țării

Ceremoniile au început de dimineață în centrul capitalei, cu depuneri de flori, intonarea imnului de stat și momente solemne. La evenimente au participat conducerea de vârf a țării, membri ai Guvernului, deputați, veterani ai războiului de pe Nistru, dar și zeci de cetățeni.

Parada militară din PMAN

Parada militară care s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale a marcat un eveniment solemn la care au participat reprezentanți ai conducerii țării, militari, veterani, dar și numeroși cetățeni veniți să marcheze această zi importantă pentru statul nostru. Într-o atmosferă festivă, militarii au defilat în fața celor prezenți, într-un moment menit să onoreze parcursul Republicii Moldova de la proclamarea independenței și până în prezent. În acest context, Igor Grosu a scris un mesaj în care spune că s-a simțit mândru de țara sa.