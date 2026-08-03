Autoritatea Meteorologică estimează o scădere de aproximativ 10–15 cm a nivelului fluviului Nistru, iar în doar o lună, nivelul din lacul de acumulare a scăzut cu peste un metru. Despre asta, a anunțat ministrul Mediului pe Facebook unde a venit cu actualizări.

Potrivit lui Gheorghe Hajder, nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut cu încă 6 centimetri față de ziua precedentă, ajungând la 112,95 metri. Aportul de apă rămâne extrem de scăzut, de doar 41 m³/s, în timp ce deversarea se menține la 85 m³/s, conform deciziei din 31 iulie.

Astfel, Autoritatea Meteorologică estimează o scădere de aproximativ 10–15 cm a nivelului fluviului Nistru.

„În doar o lună, nivelul din lacul de acumulare a scăzut cu peste un metru. Este important de reținut că, dacă apa va ajunge la pragul critic, deversarea se va limita strict la volumul care intră în lac”, spune Hajder.

Primele probe de laborator: indicatorii sunt în normă

Primele probe de laborator prelevate de la Vadul lui Vodă arată că toți indicatorii sunt în normă.

Totodată, ministrul a menționat că rezultatele probelor de la stația de captare din Cosăuți urmează să fie comunicate imediat ce vor fi disponibile.

De asemenea, Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează utilizatorii de apă cu privire la consumul rațional și la respectarea strictă a volumelor autorizate, iar Apele Moldovei menține un dialog permanent cu Ucraina, pentru a monitoriza în comun evoluția debitelor, analizând prognozele și examinând soluțiile tehnice necesare, se arată în informația oferită de ministrul Mediului.

Guvernul a oferit 4 motopompe primăriei în contextul crizei de pe Nistru

Reprezentanții Guvernului au aunțăat astăzi că oferă primăriei și Apei Canal 4 motopompe. Decizia vine după o solicitare de ajutor trimisă săptămâna trecută din partea autorităților din Chișinău. În total, Guvernul furnizează 5 unități, cu o capacitate totală de 5200 m³/h cu posibilitatea transportării apei la distanță mare. Totodată, o motopompă a fost transmisă încă de vineri și pusă în funcțiune duminică.

Cod portocaliu hidrologic din cauza nivelului critic de scăzut al apei

La 28 iulie, Guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe de urgență, după ce limitarea exporturilor de produse petroliere a creat riscul unui deficit de combustibil în Republica Moldova. Totodată, din cauza scăderii accentuate a debitului râului Nistru, autoritățile au instituit stare de alertă și în sectorul hidrologic, pentru o perioadă de 30 de zile.

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