Scumpirea energiei electrice care urmează să fie aprobată ar putea să nu fie ultima. Șeful Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, spune că o nouă ajustare a tarifelor ar putea avea loc în 2027, chiar dacă situația de pe piața mondială se va îmbunătăți. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la TV8.

Potrivit acestuia, eventualele majorări ar urma să fie repartizate pe parcursul întregului an, astfel încât consumatorii să nu fie afectați de creșteri bruște ale tarifelor.

„Chiar dacă situația de pe piața mondială se va schimba, o nouă ajustare ar putea fi făcută în 2027. Scopul este ca eventualele majorări să fie repartizate pe întregul an, pentru a evita șocurile tarifare asupra consumatorilor”, a explicat Alexei Taran.

Ce solicită Premier Energy și FEE-Nord

Lumina s-ar putea scumpi cu peste un leu pentru consumatorii din centrul și sudul țării. Pe 3 noiembrie, Premier Energy a cerut ANRE să majoreze tariful la energia electrică cu peste 30 la sută. Potrivit solicitării depuse la ANRE, Premier Energy cere un tarif de 4 lei și 64 de bani pentru un kilowatt-oră, față de 3 lei și 56 de bani în prezent. Asta înseamnă o majorare cu un leu și 8 bani sau peste 30 la sută.

După Premier Energy, pe 11 noiembrie și FEE-Nord a solicitat scumpirea curentului pentru consumatorii din nordul Republicii Moldova. Furnizorul cere un preț mai mare cu aproximativ 31% pentru consumatorii casnici conectați la rețelele de tensiune joasă.

Tarife propuse de ANRE

Pe 19 noiembrie, ANRE a publicat proiectul noilor tarife la energia electrică pentru consumatorii deserviți de cei doi furnizori din Republica Moldova.

Pentru consumatorii din centrul și sudul țării, deserviți de Premier Energy, autoritatea propune un tarif de 4,58 lei/kWh, față de 3,56 lei/kWh în prezent. Astfel, energia electrică s-ar putea scumpi cu 1 leu și 2 bani pentru fiecare kilowatt-oră consumat. Propunerea este mai mică decât solicitarea furnizorului, care a cerut un tarif de 4,64 lei/kWh.

În cazul consumatorilor din nordul țării, deserviți de FEE Nord, ANRE propune un tarif de 4,99 lei/kWh, comparativ cu 3,95 lei/kWh în prezent. Majorarea ar fi de 1 leu și 4 bani pentru fiecare kilowatt-oră. Furnizorul a solicitat însă un tarif de 5,17 lei/kWh.

Mâine, 25 noiembrie, ANRE va examina în cadrul ședinței proiectele privind aprobarea noilor tarife la energia electrică.

Când au fost modificate ultima dată tarifele

Ultima ajustare a prețurilor reglementate la energia electrică pentru consumatorii finali din Republica Moldova a avut loc la 31 martie 2026. Atunci au fost aprobate noile tarife, care au intrat în vigoare începând cu 1 aprilie 2026.