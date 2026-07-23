Rezultatele preliminare ale sesiunii suplimentare a examenului național de bacalaureat au fost afișate astăzi, 23 iulie 2026, în cele 15 centre de bacalaureat din municipiile Bălți, Cahul, Chișinău, Comrat și Edineț. În urma acestei sesiuni, încă 916 candidați au reușit să promoveze examenul, astfel că numărul total al persoanelor care au obținut calificativul de promovat în acest an a ajuns la 15.078 de candidați.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, rata generală de promovare a crescut la 81,78%, fiind unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate în ultimii ani.

La sesiunea suplimentară s-au înscris 2.967 de persoane, ceea ce reprezintă 69,40% dintre cei 4.275 de candidați care nu au promovat examenul în sesiunea de bază sau nu s-au prezentat din motive întemeiate.

Dintre candidații înscriși, 859 au fost absolvenți de liceu, 1.143 au studiat în colegii și centre de excelență, 100 în universități, 138 s-au înscris în regim de externat, iar 727 au fost restanțieri din sesiunile anterioare.

Cea mai mare rată de promovare, în rândul absolvenților de liceu

După desfășurarea ambelor sesiuni, rata de promovare în rândul absolvenților de liceu a ajuns la 96,01%, fiind eliberate 11.413 diplome de bacalaureat.

În cazul absolvenților colegiilor și centrelor de excelență, rata de promovare este de 66,42%, cu 2.602 candidați promovați.

Pentru absolvenții universităților, rata de promovare constituie 60,08%, ceea ce reprezintă 146 de candidați, iar în cazul celor înscriși în regim de externat – 70,96%, sau 391 de persoane.

Dintre candidații care au susținut examenul după sesiuni anterioare, au promovat 526 de persoane, rata cumulată fiind de 28,60%.

Candidații pot consulta online testele verificate și punctajele obținute la fiecare probă în perioada 23-24 iulie, pe platforma www.bac.gov.md.

Tot în aceste zile, cei care nu sunt de acord cu rezultatele evaluării pot depune contestații la centrele de bacalaureat unde au susținut probele. Cererile vor fi examinate în perioada 25-27 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi anunțate la 28 iulie 2026.

Peste 75% dintre candidați au reușit să promoveze examenul național în sesiunea de bază

Rezultatele Bacalaureatului din acest an au fost marcate de o creștere a ratei de promovare și de performanțe remarcabile ale absolvenților. În sesiunea de bază, peste 75% dintre candidați au reușit să promoveze examenul național, iar 86 de absolvenți au obținut media generală 10.

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