Un incendiu a izbucnit în această dimineață la poligonul de depozitare a deșeurilor de la Bălți, situat în extravilanul satului Țambula, raionul Sîngerei. 19 pompierii luptă cu flăcările.

Potrivit IGSU, totul s-a întâmplat în jurul orei 6:00. La locul incendiului au fost îndreptate patru echipaje de pompieri cu 19 angajați.

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La intervenție au fost mobilizate și forțe din partea administrației obiectivului, fiind implicate șase unități de tehnică.

Incendiul a fost localizat în jurul orei 11:00. Potrivit IGSU, suprafața afectată de ardere este de aproximativ 400 de metri pătrați, din suprafața totală de 19,5 hectare a poligonului.

La această oră, intervenția pompierilor continuă pentru lichidarea completă a incendiului. Angajații IGSU acționează împreună cu reprezentanții administrației obiectivului și operatorii tehnicii grele pentru stingerea focarelor și prevenirea extinderii incendiului.

Misiunea pompierilor este îngreunată de condițiile de vânt.

Deocamdată, nu au fost oferite informații privind cauza izbucnirii incendiului.