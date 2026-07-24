Un incendiu a izbucnit la un depozit frigorific de pe strada Petricani din Chișinău. Au fost mobilizați zeci de pompieri. Flăcările au afectat acoperișul clădirii, iar din fericire nimeni n-a avut de suferit.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:07. Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit într-un depozit cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând riscul ca flăcările să se extindă.

La fața locului au fost trimise 9 autospeciale, inclusiv 3 autoscări, iar în total au fost implicați 47 de salvatori și pompieri.

Focul a fost localizat în câteva minute

Ajunși la destinație, pompierii au stabilit că arderea a cuprins acoperișul depozitului. Pentru coordonarea operațiunii a fost creat un Stat Major Operativ, care a dirijat acțiunile echipelor de intervenție.

Datorită acțiunilor rapide ale salvatorilor, incendiul a fost localizat la ora 11:33.

Incendiul a fost lichidat complet la ora 11:40.

Nu au fost raportate victime

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Incendiu/ IGSU